Un jujeño entre los condecorados por su valor en combate

Los hombres de la Fuerza Aérea que protagonizaron misiones secretas en los aviones Hércules durante la guerra de Malvinas serán condecorados hoy, durante una ceremonia que tendrá lugar a las 11 en el Senado de Nación. Recibirán la medalla "La Nación Argentina al Valor en Combate" y entre ellos se encuentra un jujeño, el comodoro Jorge Valdecantos, quien ayer habló con El Tribuno de Jujuy de su actuación en los episodios que no se hicieron públicos en su momento porque formaban parte de archivos clasificados.

Al iniciar la entrevista, explicó que "en los códigos de guerra la desclasificación de los documentos tiene un tiempo y ese tiempo en la Fuerza Aérea Argentina fue 35 años. Por eso es que en un momento determinado al desclasificarlos el proyecto fue al Congreso y recién se concreta la distinción". Valdecantos sostuvo que "la guerra de Malvinas específicamente fue un teatro aeronaval", por lo que a la Fuerza Aérea le cupo un "soporte tremendo" en las operaciones, actuación que ha merecido elogios de fuerzas aéreas de otros países e inclusive de Gran Bretaña.

Para responder a las demandas operativas del momento, los aviones Hércules tuvieron que ser adaptados. "El C 130 cumplió una serie de misiones para las cuales no estaba preparado, por ejemplo, bombardear un barco. Se le adaptó un sistema de tiro y bombardeo y ese avión cumplió una misión secreta bombardeando a un buque logístico que traía aparentemente provisiones y material bélico para Malvinas", relató. Al jujeño le tocaron los famosos vuelos locos. "Hacer un vuelo de marcador de blancos con un avión que no está preparado para hacer ese tipo de operaciones se convertía en loco", enfatizó.

Valdecantos integraba el Escuadrón Hércules que inicialmente desarrollaba operaciones de abastecimiento a las islas, relevos de personal que iba y venía al continente, específicamente del Ejército. "Era complicado porque había que volar de noche a muy baja altura para evitar los radares y después también sacar personal herido. Esas eran las operaciones iniciales de los Hércules", subrayó. Después vinieron las operaciones secretas "de vuelos locos, de bombardero y de marcador de blanco que no estaban estipuladas para ese tipo de aviones". Al concluir la entrevista, sostuvo que estaba convencido de que hizo lo que "tenía que hacer" y cumplir "con la patria", lo que lo llenaba de satisfacción.

Jorge Valdecantos nació en el ingenio Ledesma. Realizó sus estudios primarios en la Escuela Belgrano y los secundarios en el Colegio 1 "Teodoro Sánchez de Bustamante", ambos de la capital provincial. En 1966 se recibió de la Escuela de Aviación Militar, siendo su primer destino la Base Aérea Militar Tandil. Al año siguiente fue destinado a la Base "Teniente Benjamín Matienzo", de la Antártida. A lo largo de su carrera tripuló aviones albatros, de búsqueda y salvamento; DC 3 antárticos, y en la Primera Brigada Aérea voló durante 25 años. Cumplió la misión de Agregado aeronáutico ante la Embajada Argentina en Estados Unidos. Casado con Stella Maris Bernal, tiene cuatro hijos: Bruno Jorge, Silvina Julia, Valeria Inés y Sol. Está radicado en Buenos Aires.

Los distinguidos

Además de Jorge Valdecantos, condecorarán hoy a Alberto Vianna, Horacio Orefice, Ronaldo Ferri, Rubén Moro, Eduardo Senn, Roberto Cerruti, Walter Veliz, Cristóbal Villegas, Andrés Valle, Hugo Maldonado, Julio Daverio, Juan Lujan, Nicolás Segovia, Jorge Contigiani, Roberto Puig, Pedro Razzini, Carlos Bill, Delfino Fretes, Sergio Tulian, Oscar Gatto, Carlos Nazzari y Carlos Ortíz.

Las misiones de los Hércules

Durante la guerra de Malvinas, los Hércules C 130 tuvieron a su cargo la detección de blancos navales e interdicción aérea. En las misiones de localización de buques enemigos, realizaban vuelos rasantes sobre el mar, a 590 kilómetros por hora y con el radar apagado para no ser detectados por el enemigo. Cuando llegaban al punto prefijado, aceleraban a fondo, se elevaba la nariz de la nave 30 grados hasta llegar a los 10.000 pies. Cuando el avión alcanzaba su máxima potencia, se encendían sus radares para detectar la presencia de los buques enemigos y en caso de identificar el blanco, enviaban las coordenadas al Comando para dirigir los ataques. Estas misiones tan arriesgadas se concretaron el 27 de mayo, con el nombre clave de “Picho”; el 28 y 29 de mayo, con el de “Loco”; el 30 de mayo, “Polo”, y la última, el 31 de mayo y 1 de junio, “Tiza”. Los tripulantes de los Hércules las denominaban vuelos locos y en la mayoría de ellas localizaron blancos del enemigo.

El primer Hércules que aterrizó en las islas fue el TC 68 que durante el conflicto bélico tuvo a su cargo la tarea de interdicción aérea que, en otras palabras, significaba molestar e interferir líneas de abastecimiento de la flota inglesa. La nave estuvo a punto de ser desguazada como consecuencia de las políticas de desinversión de las fuerzas armadas. En la actualidad se encuentra en la base aérea de El Palomar y se estima que podría ser acondicionada para su exhibición en un museo.