El hashtag ridiculizando a Scaloni que es tendencia en las redes

Las redes sociales no dejaron pasar de largo la declaración del entrenador de la Selección después del amistoso con Marruecos e hicieron tendencia el hashtag #ModoScaloniOn.

"Si saltamos el partido con Venezuela, llegamos bien", afirmó el DT en diálogo con TyC Sports después del partido ante Marruecos y los usuarios de las redes sociales no se lo perdonaron.

El gran apuntado fue Mauricio Macri. Los mejores tuits:

Si saltamos lo de la Pobreza 0, lo de bajar la inflación, lo de no devaluar, lo de la lluvia de inversiones, lo de crear laburo, lo de que no habría tarifazos, lo de la suba del dólar y lo de unir a los Argentinos, podríamos decir que Macri no mintió, no? #ModoScaloniOn