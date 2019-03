VIDEO. En el programa de Guido Kaczka, le hicieron una pregunta muy fácil y su respuesta fue inesperada

Este lunes en Cinco pasos y una ayuda, el programa que Guido Kaczka conduce en las noches de El Trece, una participante tuvo su minuto de fama… no por sus aciertos, sino por una inesperada respuesta que se volvió viral en las redes sociales.

En un momento del juego, el conductor le preguntó a Nadia: "¿Qué película dirigida por James Cameron ganó once premios Oscar? La ayuda es que es una de las películas más famosas de la historia", le dijo Guido para orientarla.

Al parecer, los nervios le jugaron una mala pasada a la participante y contestó: "La sé, pero no me acuerdo". Cuando todos los presentes en el estudio y los televidentes esperaban que respondiera correctamente Titanic, Nadia se inclinó por dar como respuesta otro film, Irene, yo y mi otro yo, protagonizado por Jim Carrey.

Inmediatamente, Guido lanzó: "Noooo, era Titanic, qué lastima". Por su parte Teté Coustarot, a quien la participante podía acudir en ayuda, pero no lo hizo, se lamentó: "Iba a hacer con vos (por Kaczka)… la representación de Titanic en la proa del barco". Y el conductor tomó la sugerencia y concluyó fantaseando que "yo era DiCaprio… Me quiero morir que no pidió ayuda…era facilísima".

Esta inesperada reacción y respuesta de la participante estalló en las redes sociales y muchos de los famosos no dudaron en dejar sus comentarios por el pifie de Nadia. Lali Espósito, Marina Bellati no tardaron en hablar sobre el tema en Twitter y se sumaron a los comentarios de asombro por la respuesta de la joven.

Guido Kaczka es una de las estrellas del canal y viene de muchos años de hacer cubrir baches y ayudar para que la programación del canal pelee por el primer puesto en el podio del rating. Siempre estuvo dispuesto a cubrir los horarios de la noche con La tribuna de Guido, o las tardes con Las puertas, o los fines de semana con Lo mejor de la familia, un ciclo de talentos que hizo el año pasado. Y este nuevo programa no es la excepción, ya que las buenas mediciones lo ubican como uno de los programas más vistos en las noches de El Trece.