Aspira a representar al campo popular de Jujuy

El intendente de El Carmen, Adrián Mendieta, señaló que su visita al Partido Justicialista fue en representación de la Liga de Intendentes y Concejales Justicialistas que preside, destacando la predisposición de las autoridades partidarias de conseguir la unidad de todos los sectores del campo popular de Jujuy.

"Nuestro adversario es el Gobierno Provincial que, en sintonía con el Gobierno de Macri, ha deteriorado las condiciones de vida de los jujeños. Lamentablemente, tampoco ha sido prolijo en términos de institucionalidad y convocó a las elecciones de apuro y especulando hasta último momento", remarcó.

Consideró que "ese adelantamiento electoral tuvo como fin empantanar las estrategias de la oposición. Yo creo que la unidad es imprescindible y sólo se logra a partir del diálogo, pero no sólo entre dirigentes sino con las bases". En esa línea, remarcó que "todo el sector de Unidad Ciudadana tiene una representatividad enorme que no se puede desconocer, además de un trabajo militante incansable que yo valoro mucho".

"Estamos cumpliendo con lo que charlamos con los dirigentes nacionales con quienes nos reunimos la semana pasada: priorizar las coincidencias y buscar la unidad, más allá de las diferencias que pueda llegar a haber habido en otro momento", señaló refiriéndose a las reuniones que mantuvieron con el presidente del PJ nacional, José Luis Gioja, y el diputado nacional Máximo Kirchner.

"Creo que hay que unirse para ponerle un freno al ajuste, que amenaza con empeorar las condiciones de vida de nuestro pueblo día a día. No es tiempo de vanidades ni de cerrazones: el peronismo siempre fue frentista y amplio, todos unidos triunfaremos y yo agregaría que todos desunidos perderemos".

En relación a la pelea electoral que se avecina, Mendieta remarcó que "no me importa lo que digan las encuestas pagas por el Gobierno. La única encuesta en la que creo es caminar la calle, ese es el termómetro y a no confundirse: lo que nos transmite la gente es desesperación".

Comentó que en la reunión previa al congreso fueron escuchados por las autoridades partidarias, y encontraron un buen mensaje en busca de la unidad. "Nosotros vamos a estar con las personas que busquen la unidad, el consenso, que dejen de lado las mezquindades políticas, los intereses personales. Vamos a ser garantes de la participación de los militantes", finalizó diciendo.