Posee una rara patología y no puede acceder al CUD

La extraña enfermedad que posee Diana Armata de 15 años tiene múltiples síntomas que van desde limitaciones físicas hasta fuertes dolores en diferentes partes del cuerpo. Por esta razón, su madre, junto a los documentos clínicos que explican su condición de vida, inició hace tres meses los trámites para acceder al certificado único de discapacidad (CDU) pero aún no logra que se lo otorguen.

La adolescente estuvo internada durante desde el 1 de mayo del 2017 hasta el 28 de septiembre del 2018 en el Hospital de Niños "Héctor Quintana", lugar donde le diagnosticaron esa patología y le recomendaron que su ADN sea trasladado a España para ser analizado y mediante eso puedan saber con exactitud sobre el tratamiento que debe hacer.

Para ello, necesitaban una importante suma de dinero a la cual no pudieron acceder y tampoco lograron que desde el Estado la ayuden a solventar esos gastos. Al poco tiempo, Diana se estabilizó y fue dada de alta.

"No pudimos juntar el dinero ni tampoco recibimos ayuda y se venció el plazo. No pudimos hacer eso y quedó en la nada", mencionó Olga Armata, en diálogo con El Tribuno de Jujuy.

Al salir del hospital, su médica le confeccionó un certificado en el que dejaba sentado las características de la patología, la forma en que la afectaba y las limitaciones que posee. Además de los medicamentos que debe tomar de por vida que son siete en total.

Con este documento y toda su historia clínica su madre se dirigió al Ministerio de Salud para tramitar el certificado de discapacidad pero no pudo lograrlo aún. Espera que pronto se resuelva la situación de la joven.

En ese sentido comentó que "me citaron en el ministerio el lunes pasado y esperé durante horas que me atiendan, como era mucho el tiempo que estuve esperando me retiré y dejé mi número para que se comuniquen conmigo. Todavía no lo hicieron, no entiendo por qué me citan y no me reciben".

Durante el periodo que Diana estuvo internada fue visitada por profesionales que entrevistaron a ella y a su doctora. "Ella le dijo todo lo que mi hija tenía. Después cuando fui a dejar los papeles nos volvieron a entrevistar y yo le conté todo lo que padeció. Me preguntaron si ella podía hacer educación física, le dije que no, y que también toma pastillas y hace un tratamiento psiquiátrico", sostuvo.

Cabe mencionar que otra de las complicaciones que tuvo la adolescente fue caer en depresión a raíz de su enfermedad y por esa razón intentó quitarse la vida en dos oportunidades.

Asimismo manifestó que "Diana tampoco puede estar sola porque puede desmayarse y convulsionar por eso la acompañamos a todos lados. Todo eso le contamos a la persona que nos entrevistó, sin embargo nos negaron el certificado de discapacidad".

El motivo por el que se lo negaron fue que "ella hace deporte, actividades dentro del hogar y es independiente para salir de la casa, cosas que no son reales", añadió.

Piden colaboración

Por otra parte, Olga Armata también indicó que cuando estuvieron en el hospital dialogaron con asistentes sociales de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, y autoridades del Ministerio de Desarrollo Humano que además evaluaron las condiciones en la que Diana vive junto a su familia.

Al ser una familia de escasos recursos se comprometieron a ayudarlos a construir una habitación para que la joven pueda estar en un ambiente acorde a lo que requiere su tratamiento.

Sobre eso remarcó que "en el certificado que nos hizo la doctora dice que ella necesita un colchón especial y otras cuestiones que supuestamente nos iban a dar".

Por esta razón piden ayuda a la sociedad con una cama y un colchón para que la nena pueda dormir sola ya que en su domicilio ella duerme junto a una de sus hermanas.

Para todos los que quieran colaborar, el número de teléfono es: 155801221.

La enfermedad

La glomerulonefritis es la inflamación de los pequeños filtros de los riñones (glomérulos). Los glomérulos eliminan el exceso de líquido, los electrolitos y los desechos del torrente sanguíneo, y los hacen pasar a la orina. Puede aparecer de manera repentina (aguda) o gradual (crónica).

Puede ocurrir por sí sola o como parte de otra enfermedad, como lupus o diabetes. La inflamación grave o prolongada asociada con la glomerulonefritis puede dañar los riñones.

A veces, la enfermedad es hereditaria y, otras veces, se desconoce la causa. Los trastornos que pueden originar la inflamación de los glomérulos.