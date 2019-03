Ratificaron al presidente del Concejo Deliberante

El oficialismo impuso su mayoría en la elección de las autoridades del Concejo Deliberante de Palpalá, por lo que Genaro Vaca, de la Unión Cívica Radical, seguirá siendo el presidente del cuerpo deliberativo.

Fue en el marco de la sesión preparatoria convocada para la jornada de ayer, cuyo inicio había sido programado para las 17 pero el mismo se demoró por media hora.

Durante la misma, luego de ser ratificado el concejal radical Genaro Vaca como presidente del parlamento palpaleño, el edil se tomó juramento a sí mismo, un error de formas que tomó a propios y extraños por sorpresa.

Las otras autoridades

También fueron elegidos como vicepresidente primero, Leonardo Umacata; vicepresidente segundo, Rubén Eduardo Rivarola; secretario parlamentario, César Balderrama, y secretario administrativo, David López.

Entre los temas tratados en el orden del día, se determinó que los miércoles a partir de las 9, se realicen las sesiones ordinarias del próximo período.

En tanto se determinó por mayoría del oficialismo, que el mensaje del intendente Pablo Palomares, inaugurando el período de sesiones ordinarias, sea el miércoles 3 de abril en el cine teatro Altos Hornos Zapla, oportunidad en la que deberá detallar las acciones realizadas por el municipio en el último año, además de las que tiene previsto llevar adelante, aunque en diciembre termina su actual mandato.

Cabe señalar que el año pasado el jefe comunal brindó su mensaje de apertura en el citado cine teatro sin la presencia de ningún edil, ya que tres días antes había enviado un detalle de las acciones realizadas, lo cual fue criticado por los ediles. En la jurisdicción hay una importante interna en el radicalismo.

Manuel Valerio fue ratificado en el Deliberante

Con el tradicional mensaje del intendente, la Sesión Ordinaria en Abra Pampa se llevará a cabo el lunes 1 de abril.

En la mañana de ayer se desarrolló la Sesión Preparatoria con la presencia de todo el cuerpo de concejales de Abra Pampa, mediante el cual quedó ratificado prácticamente la totalidad de sus autoridades, entre ellos la presidencia que continua en las manos del radical Manuel Valerio. También se dispuso la realización de la Sesión Ordinaria que se llevará a cabo el lunes 1 de abril, con el mensaje del intendente José Luis Liquín.

Hubo malestar por parte de los concejales Juan y Daniel Aparicio, quienes proponían como presidente del Concejo Deliberante a la concejal Noelia Velásquez, pero Velásquez se abstuvo de votar, beneficiando a la UCR local con la continuidad de la presidencia de Manuel Valerio, que viene ocupando dicho cargo desde inicios del año 2018.

A Velásquez le corresponde el cargo de vicepresidente primera y a Ítalo Ramos el de vicepresidente segundo.

Por su parte, Franklin Cruz sigue ocupando el cargo de secretario parlamentario, en tanto la Secretaría Administrativa fue ratificada, pero próximamente se conocerá quien ocupará el cargo.

También fueron confirmadas las Comisiones de Trabajo permanente del Concejo Deliberante, y se ratificó la Comisión de Cultura que queda a cargo de Ramos, reemplazando a Juan Aparicio.

“Esto lo veíamos con mucho optimismo de que se iban a ratificar las autoridades. Es muy importante para nuestro bloque de la Unión Cívica Radical, con beneplácito puedo decirle a la comunidad que por cuarto año consecutivo la presidencia del Concejo Deliberante está en manos de la UCR”, expresó el concejal Godofredo Méndez.

En este marco, el concejal Daniel Aparicio indicó que “conociendo las circunstancias por la que atraviesa el Partido Justicialista, con toda la esperanza nosotros acudimos a la unidad por lo que mocionamos como presidente a Noelia Velásquez”, situación que no pudo darse debido a la abstención de su voto. “Dejo esto al criterio de la población para que saquen sus conclusiones”.

Por su parte, la concejal Velásquez explicó el por qué de las abstención de su voto: “A esta altura no me iba a dejar manejar, ni tampoco que se burlaran de mi persona, porque hoy me proponen la presidencia cuando nunca llegamos a un acuerdo. A mí ellos (en alusión a Juan y Daniel Aparicio) no me representan como justicialistas”.

Y cerró diciendo: “no quiero ser utilizada para estrategias políticas”.