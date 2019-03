"Animate y conoceme" para concientizar sobre el autismo

El 2 de abril de 2007 la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el Día de la Concientización sobre el Autismo. Es por ello que la Fundación "Sentir" preparó una serie de actividades a través de la campaña #animateyconoceme que se llevaran a cabo el lunes, teniendo en cuenta que el 2 es feriado nacional.

El lunes desde las 9.30 hasta el mediodía en la plaza Belgrano se hará entrega de folletos donde se visibilicen los signos de alarma para lograr una detección temprana y se brindará asesoramiento profesional. Además se realizará una presentación de los trabajos de los diferentes talleres que brinda "Sentir".

Paralelamente, en el mismo horario, pero en el Centro Cultural "Héctor Tizón" (ubicado en Hipólito Yrigoyen esquina Junín) se realizará un taller denominado "Compartiendo experiencias" que es un espacio abierto a toda la comunidad en donde se podrán compartir experiencias y asesoramiento del plantel profesional.

La coordinadora de "Sentir", Fabiola Daz, explicó que "lo que buscamos con estas actividades es concientizar sobre el TEA que es una condición que cada vez se encuentra más presente en nuestra sociedad, en nuestros niños. Lo importante es poder llegar a un diagnóstico lo más pronto posible para que la persona logre una mejor calidad de vida".

Por la tarde, a partir de las 14.30 también en el "Héctor Tizón" el equipo del área de inclusión escolar organizó una mesa de trabajo destinado a docentes de escuelas comunes, con el objetivo de brindar pauta para la inclusión de alumnos con TEA dentro de la escuela común.

Esta actividad con entrada libre y gratuita es sumamente importante para los docentes de la provincia ya que muchos de ellos no saben cómo trabajar cuando tienen un alumno con estas características en su aula.

¿Qué es el autismo?

Cuando hablamos de autismo, debemos hacer hincapié en que no hablamos de una enfermedad, sino que hablamos de un trastorno, por lo tanto, no tiene cura y al no tener cura el paciente convive que este trastorno el resto de su vida, pero no significa que esta persona tenga que tener una calidad de vida distinta a una persona “normal”.

Una persona que convive con una condición del espectro autista puede necesitar distinta clase de apoyos, entre ellos: fonoaudiólogos, psicólogos, terapista ocupacional, pedagogos, psicomotricista, kinesiólogos, acompañante terapéutico o maestra integradora. No necesariamente el paciente necesitará de todos estos profesionales, porque cabe recordar que no existe un caso de autismo igual a otro, ya que todos los niños, jóvenes y adultos somos diferentes, además hablamos de un “espectro” esto quiere decir que estamos presente ante algo muy grande.

La Fundación realiza un gran trabajo con las personas que se encuentran dentro de este espectro, es por esto que para este lunes programó una serie de actividades para que la comunidad conozca un poco más de lo que trata este trastorno que cada vez hay más casos de personas con TEA y también para mostrar el gran trabajo que hace en cada una de sus sedes. El lema elegido es “#animateyconoceme” con el objetivo de mostrar a la comunidad las habilidades y posibilidades de las personas con autismo en primera persona, destacando la importancia del rol de la familia y de los ámbitos educativos como promotores fundamentales.

Sobre el lema 2019

“El lema "animateyconoceme’ es para que la sociedad se anime a conocer lo maravillosas que son las personas con autismo”.

El trabajo de la Fundación



MOVIDA DEL 2018/ UNO DE LOS PEQUEÑOS PARTICIPANTES (FOTO DE ARCHIVO).

“Sentir” se encuentra en la capital desde hace 27 años y cuenta con 5 sedes: Sentir I, en calle Independencia, brinda el servicio de estimulación temprana que se trabaja con niños de hasta 5 o 6 años de acuerdo a la evaluación que se realice.

En Sentir II, que también funciona en Independencia 1191, se trabaja de manera específica la inclusión escolar. Cubre desde que empieza la vida escolar del niño desde los 4 ó 5 años hasta el nivel terciario.

A Sentir III, sede que funciona en la localidad de Lozano, asisten adolescentes y jóvenes y se brinda el servicio de aprestamiento laboral. La idea es poder formar en la preparación del futuro laboral.

En Sentir IV, con sede en Los Alisos, funciona el CET (Centro Educativo Terapéutico) se reciben niños de entre 4 y 5 años que debido a la severidad de su diagnóstico necesitan apoyos específicos de intervención y no pueden estar incluidos en una institución educativa formal.

Y Sentir V, en Carrillo 680, funciona como centro de día para personas de 25 años en adelante.