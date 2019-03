El pavimento se hundió antes de ser inaugurado

Crece el malestar de los vecinos de Palpalá debido a que una obra encargada por la Municipalidad ya se encuentra deteriorada, y todavía no fue inaugurada. Se trata del acceso sur a la ciudad por ruta provincial 1.

Sergio Castro, presidente del centro vecinal del barrio 2 de Abril, se refirió al estado de las obras que anunció el intendente Pablo Palomares, quien no hace mucho realizó un recorrido por las obras del acceso sur de la ciudad, las que "están rotas antes de inaugurarlas", dijo.

Lo cierto es que las obras formaron parte de los anuncios del jefe comunal, como prontas a ser inauguradas, pero para sorpresas de propios y extraños, las mismas presentan hoy un deterioro significativo. "Están rotas antes de inaugurarlas", expresó con sorpresa Castro.

El dirigente vecinal se mostró visiblemente molesto por este "engaño a la gente, que deja al descubierto que las obras no se realizan de manera responsable". Agregó que "no se realiza un control serio sobre el proceso de las mismas, no se hicieron los estudios pertinentes del suelo. Antes por lo menos los controles eran más exhaustivos y por lo menos la obra pública tenía que tener una garantía de 20 años y hoy por hoy tenemos obras que no tienen un año y cuando van a barrer el cordón cuneta lo termina disgregando a ripio", dijo.

Cabe destacar que no hace mucho el jefe comunal hizo un recorrido por la obra en cuestión junto al gobernador, para mostrarle lo que estaba dispuesto a inaugurar.

Castró señaló sobre el tema: "lo mismo está pasando con las empresas amigas del poder, que tampoco hacen lo que deben, porque se omiten algunas inspecciones. La obra pública en Palpalá deja mucho que desear y los perjudicados siempre somos los vecinos", expresó.

Transporte suspendido

Lo que fue un hecho importante en el inicio de la gestión del actual jefe comunal palpaleño, la implementación del transporte interurbano para la zona periférica de la ciudad, terminó por suspenderse por el pésimo estado de las calles.

El vecinalista del barrio 2 de Abril, Sergio Castro, señaló: "venimos hace tiempo haciendo reclamos a nivel local, pero no se hicieron eco de nuestros pedidos", manifestó en relación con el estado de las calles.

"Hoy tenemos las calles deterioradas, es una situación alarmante en el barrio debido a que se ha interrumpido el transporte interurbano de pasajeros, que iba desde los talleres del barrio Antártida hasta ciudad capital, y que recorría por ese barrio, Las Tipas, 2 de Abril y San José", dijo.

"Estas son las consecuencias, con el agravante de que los vecinos hoy deben trasladarse hasta la avenida Pilar Bermúdez para poder tomar el colectivo. Eso significa que madres con bebés y con chicos con discapacidad, adultos mayores, tengan que cruzar todo el barrio y todo el barro para llegar a tomar el colectivo", añadió.

Esta situación también afecta al barrio San José: "la avenida Puesto del Marqués está bastante deteriorada. Son los dos barrios que están siendo gravemente perjudicados por la falta de este medio de transporte", señaló. "Ellos se refugian en que tenemos tres cuadras para tomar el colectivo, pero con la jauría de perros callejeros que son un riesgo para todos más el barro, es difícil tomar el colectivo", finalizó.