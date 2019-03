Las pymes sienten el fuerte coletazo por alza del dólar

Tras un miércoles complicado y un incremento del dólar que casi alcanzó los 45 pesos, el impacto en distintos sectores locales causa preocupación.

Para las pymes el impacto es directo y ya se viene reflejando en la dificultad de mantener los comercios así como en los cierres.

Si bien para los exportadores se estima que sería positivo, desde la Cámara de Comercio Exterior se considera que sería menos dañina una divisa estable ya que la suba alcanza a países vecinos, y comenzó afectar las ventas a Brasil.

Para explicar el impacto que tiene sobre las pymes, el presidente de la Comisión de Jóvenes de la Cámara Pyme de Jujuy, Matías Cabana, explicó que a las pymes no se las debe separar del consumo, por considerar que "pymes somos todos" e incluir en ellas a cualquier persona independiente. "Esta desestabilización de la moneda no le permite a la pyme mantener su plan de negocios, que es anual o un proyecto a tres o cuatro años", dijo Cabana sobre el impacto del incremento de la divisa.

Sostuvo que con este tipo de dólar no pueden realizar ninguna planificación en base a inversiones. "Directamente es un coletazo que recibió porque no incidimos en ninguna política económica. Por otro lado tenemos que atravesar nuestro fenómeno de mercado ilegal o no regulado que es el de toda provincia fronteriza. O sea que las pymes acá en el Norte siempre están recibiendo coletazos que son desestabilizantes, es muy difícil mantener un negocio en esta situación", aseguró.

Explicó que el índice de cierres de negocios es alto, porque se percibe y forman parte de las circunstancias sociales; pero no cuentan con números ni métricas precisas con lo cual buscan medir ese impacto desde el sector privado.

Es que la Comisión de Jóvenes de la Cámara Pyme venía relevando la situación a través de "Cafés pymes", pidiendo que se acerquen los emprendedores para trasladar la problemática y actualizar así el relevamiento. En base a ello explicó que "en Jujuy tenemos una gestión empresarial adolescente. Hay una desorganización muy grande en el área privada, de hecho mucho tiene que ver este gran abarcamiento del área estatal, Jujuy tiene más del 78 % de empleados estatales".

Entonces precisó que en el relevamiento que están tratando de hacer buscan la mayor cantidad de información, para tener una visión más clara del mercado local. Es que entiende que "no nos podemos asociar a un grado nacional sin tener un diagnóstico de lo que es nuestra economía regional, hablamos de Jujuy que no se autoabastece en nada. Es una problemática clara que hay que comenzar a trabajarla, no podemos dar números precisos".

Sucede que en los últimos meses se hizo visible el cierre de comercios en el casco céntrico de la capital jujeña, que coincidió con la estimación de empleos directos perdidos, además de las manifestaciones expresas de distintos sectores comerciales que manifestaban estar asfixiadas por el incremento de los servicios, impuestos y cargas sociales.

Todo esto en un contexto de constante incremento de la inflación, que en la última publicación del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) sobre el costo de la Canasta Básica Total, considerada como la cantidad mínima de alimentos, indumentaria y servicios necesarios para no caer por debajo de la línea de la pobreza, registró un aumento del 4,3 % durante febrero. Según esos datos, una pareja con dos hijos de 6 y 8 años requirió de 27.570,43 pesos para comprar la canasta básica durante febrero, y el costo de la misma, cantidad mínima de alimentos para subsistir y no caer por debajo de la línea de indigencia, aumentó 5,1 % en el mismo mes.

Las exportaciones no son tan beneficiadas

En tanto, el incremento de la divisa norteamericana a diferencia de lo que se cree también está afectando las exportaciones de Jujuy. Así lo informó el presidente de la Cámara de Comercio Exterior, Jorge Gurrieri quien explicó que el Norte del país exporta mucho a Brasil, que también sintió el impacto del incremento del dólar, por lo que ese mercado está cerrando directamente, a la espera de un mejor panorama.

“Así que esta crisis no sólo nos afecta a los argentinos, sino al resto del continente. Sobre todo a nosotros como exportadores tradicionales de Brasil nos corta, nos deja prácticamente sin posibilidad de hacer negocios”, precisó Gurrieri.

Por otro lado planteó que si bien exportar supone tener un diferencial por el tipo de cambio, explicó por ejemplo que los insumos para el caso de las legumbres que se exportan, son en dólares. Incluye maquinarias, como ser una trilladora o una fumigadora y los agroquímicos que se usan tienen precios en dólares, además de otros costos que se suman.

“Pareciera que nos beneficia, pero en definitiva tienen que ver los costos que están dolarizados. Yo prefiero un país con una moneda estable y no con un dólar que sube y que lo único que nos provoca sobre todo a los argentinos que vivimos acá es que no suben las cosas y se nos arma este problema económico en el que estamos sumergidos”, precisó Gurrieri.

Además se refirió al caso del tabaco que también se exporta el 90% y que actualmente tratan de acordar el precio y tiene muchas dificultades por el desfasaje que hay producto de la inflación que afecta también a su producción. “Resulta que usted tiene una inflación del 120% y el reajuste se habla del 65%, entonces es como que se está perdiendo”, aseguró.

Detalló que al igual que en legumbres, la mayoría de los insumos de la producción tabacalera están dolarizados, y se suma la energía gas también tomada en esa divisa.

