Daniel Scioli: “Anhelo una gran Paso con la diversidad del arco opositor”

Daniel Scioli, que estuvo con un bajo perfil durante los últimos meses, lanzó su precandidatura a presidente de la Nación con “ideas renovadas y planes de gobierno actualizados”. Asegura que su postulación es “independiente de lo que hagan otros candidatos”, en respuesta a si su candidatura tenía que ver con una eventual baja de la de Cristina Kirchner. en una entrevista exclusiva con El Tribuno de Jujuy, el exgobernador bonaerense sostuvo ayer que “hay que poner todos los esfuerzos para interpretar a los desencantados de Cambiemos, a reafirmar el compromiso con los que nos acompañaron en 2015 y desde ahí construir una nueva alternativa”. “Si soy presdiente facilitaría el debate por aborto”, concluyó Scioli.

¿Por qué motivo decidió lanzarse nuevamente como candidato a presidente?

Decidí lanzarme como precandidato a presidente en el marco de lo que yo anhelo, que es una gran Paso de la diversidad del arco opositor donde sea la gente la que ordene y defina democráticamente las candidaturas. Yo lo hago a partir de la convicción que tengo sobre el otro camino que vengo desarrollando, ante la insistencia del Gobierno de que éste es el único camino y la resignación que tienen que tener los argentinos a aguantar, a sufrir y a ver deteriorado su nivel de vida constantemente. Por eso he planteado que se sale de esto dejando atrás como variable de ajuste a los salarios, a las jubilaciones, un sistema financiero que este integrado al mundo productivo y no a la especulación financiera. Planteo también una reducción y simplificación de impuestos y solucionar el tema de las tarifas, que a la gente le preocupa mucho. Hay que desdolarizar las tarifas y el Estado debe tener un control sobre la estructura de costos de las empresas de servicios públicos y abordar de otra manera este tema: las tarifas no pueden quedar por arriba de lo que han aumentado los salarios. Así, vamos a estar reactivando el mercado interno y fundamentalmente darle un re impulso a la actividad industrial, que hoy está a menos del cincuenta por ciento de su capacidad ocupada. Hay sectores como la industria automotriz y la industria de alimentos que vienen sufriendo por la baja del consumo y por la competencia desigual con la importación de productos, lo que genera un crecimiento del desempleo. Hay trece millones de pobres y casi dos millones de desocupados que están angustiados y desesperanzados con estas políticas. Creo que lo del FMI es una cuestión de fondo que exige un replanteo de este programa de ajuste por un programa de crecimiento.

Cuando usted habla de que haya una gran Paso opositora, ¿incluye a Alternativa Federal?

Sería importante que ante el reclamo de la gente “únanse para defendernos y proponer otra alternativa que nos saque de esto”, tengamos la responsabilidad de hacernos eco de esta necesidad y poder generar las condiciones para que fundamentalmente tres fuerzas políticas que están reflejadas por el peronismo, que ya ha definido que va a ser un frente nacional donde también podrían estar integradas otras fuerzas de la oposición, se junten. La oposición, con sus matices, viene planteando también su mirada sobre este rumbo de Argentina que evidentemente hay que cambiar antes de que sea demasiado tarde. Eso está reflejado en el hiper endeudamiento y en las elevadas tasas de interés, que es un instrumento de política económica que el Gobierno está usando para tratar de contener a un dólar que aún así no lo contiene.

¿No teme que la división del peronismo termine por favorecer a Mauricio Macri? Roberto Lavagna ya avisó que con Cristina no dialogaría...

Acá lo importante es integrar a los electorados que están detrás de la gente. No es una cuestión de discusiones personales sino de poner todos los esfuerzos para interpretar a los desencantados de Cambiemos, a reafirmar el compromiso con los que nos acompañaron en 2015 y desde ahí construir una nueva alternativa para ir hacia el otro camino al que hago referencia. Tengo las ideas renovadas, planes de gobierno que están actualizados y considero que es la manera de poder salir adelante.

Algunos sectores deslizaron que su candidatura es en realidad una apuesta a que Cristina Kirchner no se presente, ¿es así?

No, eso es independiente de la decisión que tomen otros candidatos. Yo vengo de protagonizar una elección en la que saqué más de doce millones de votos y perdí por un punto y medio diciéndole a los argentinos que la opción era la agenda del ajuste o la agenda del desarrollo. Hoy eso tiene más vigencia que nunca en este elección, ya que el propio presidente ha dicho que va a acelerar aún más estas políticas. entonces, de cara a eso con el sentido común planteó: acá hay dos caminos, o la agenda del ajuste o la agenda del desarrollo. No es una revancha personal sino la nueva oportunidad que se le abre al pueblo argentino de revertir esto.

¿Le gustaría que Cristina sea candidata o no?

Yo he tomado una decisión más allá de lo que hagan otros dirigentes, que los respeto a todos y todos democráticamente están en su derecho de tomar una decisión de lo que consideren que más puede ayudar al país. Ahora, yo he tomado esta decisión en el marco de las decisiones que ha tomado el Partido Justicialista convocando a un gran frente y a otros sectores también.

¿Cuál es la principal autocrítica que hizo tras su derrota en las presidenciales de 2015?

Yo en primer lugar entiendo a la gente que fue en búsqueda de un cambio cansada de muchas cosas y pensando que iba a estar mejor. Pero hoy hay una clase media golpeada, trabajadores que han perdido derechos y la realidad está en la calle. Vemos como cierran comercios, industrias emblemáticas como Molinos Cañuelas, Arcor, Fate,confitería Bostón y otros lugares también pasan por serios problemas. Yo no quiero plantear que esto lo dije en el debate porque ya pasó ni tampoco estar describiendo realidades obvias. Este momento exige que le expliquemos a la sociedad con claridad de qué manera podemos salir de esto. Yo creo que esto no es un atajo, sino lo que han utilizado otros países como Portugal o Argentina cuando había superavit fiscal no vía el ajuste sino vía el crecimiento.

¿Ya tiene pensado quién será su compañero o compañera de fórmula?

No. Puedo tener el perfil y las características porque hay que tener no sólo un compañero de fórmula sino también un Gabinete plural, diverso e integrado a otros sectores que también están desencantados con esta política económica, como muchos radicales.

El Gobierno dice que “la gente no quiere volver al pasado”, ¿usted se considera parte del pasado?

Cuando uno renueva sus ideas, reflexiona y hace una autocrítica evidentemente está mirando hacia el futuro. Las derrotas también son un aprendizaje y tenemos que interpretar las nuevas demandas. no se trata de que la gente se resigne a esto o como dice el Gobierno “no retrocedamos”. Lo que tenemos que hacer es avanzar hacia el futuro porque la situación del país se ha puesto más compleja, los problemas que habían en 2015 se han agravado. La inflación interanual es prácticamente del cincuenta por ciento y con una tasas de interés del setenta por ciento cómo vas a hacer crecer la economía real. Esto es lo que hay que revertir. De cara a esto tenemos un mundo que se ha vuelto más proteccionista lo que evidentemente nos exige cuidar a nuestros sectores productivos, que están siendo descuidados. El Estado es el que tiene que salir en salvataje de estas pequeñas y medianas empresas que están agonizando, como también grandes empresas que la están pasando muy mal.

En su plan económico, ¿a cuánto debería estar el dólar?

Lo que tenemos que buscar es que ingresen dólares genuinos de las exportaciones no los préstamos. Argentina no puede endeudarse más, basta de tarifazos. Lo que hay que buscar es generar dólares genuinos para de esa manera poder tener un sólido superavit comercial, que hoy se da porque han bajado bruscamente las importaciones por la recesión. Hay que tener un tipo de cambio competitivo que tenga una administración del Banco Central, que sea una palanca para el desarrollo de la Argentina. Las tasas de interés no pueden estar de ninguna manera por arriba de un promedio entre los salarios y la inflación y que hoy son exorbitantes. Hay que administrar el comercio, que no es una economía cerrada; administrar nuestras reservas para preservarlas y que el financiamiento que estamos teniendo no sea más funcional a la fuga de capitales. Se han fugado miles de millones de dólares de la Argentina y este último paso que se ha dado con autorizar diez mil millones de dólares está en sintonía con eso.

En relación al debate sobre el aborto, ¿le parece bien que siga penado?

Es un tema de salud pública que evidentemente es una realidad que no podemos obviar y que exige un debate maduro como el que se había avanzado el año pasado y que seguramente se va a dar cuando se den las condiciones para poder llevar adelante el debate en el Congreso.

¿Si usted es presidente fomentaría el debate por el aborto?

Facilitaría el debate, porque sería dar respuesta a esta problemática que sabemos las cuestiones que ha generado, como los abortos clandestinos.

El fiscal Carlos Stornelli fue declarado en rebeldía por el juez Alejo Ramos Padilla, ¿cree que el fiscal debería presentarse o no?

No voy a hacer ningún comentario porque me parece que forma parte de la madurez de nuestra democracia que estas cuestiones se ordenen y se resuelvan en los ámbitos correspondientes.