Video: "Debemos seguir hablando del tema salarial, la situación es preocupante"

Referentes de los distintos gremios docentes realizaron una conferencia de prensa esta mañana en la Carpa Docente instalada en inmediaciones de la Iglesia Catedral de Jujuy para expresar su disconformidad frente al incremento salarial al considerarlo insuficiente, al igual que denunciaron irregularidades en distintas instituciones educativas de la provincial.

Darío Abán, titular de Adep, en el marco de la negociación salarial, señaló que "la propuesta es sumamente insuficiente, sobre todo en este contexto inflacionario".

De la misma manera, hicieron hincapié en las modificaciones que se pretenden realizar en la Junta Calificadora. Abán afirmó indicó que "al tener un ministerio de puertas cerradas, que no sabemos como se va a trabajar, le pedimos a los diputados que no permitan que quedemos sin este organismo tan sensible para los docentes. Organismo que representa a toda la docencia de la provincia", y agregó que "allí se trasluce todo el orden de mérito" del docente.

Por su parte Jorge Montero de Cedems, expresó su preocupación por la situación edilicia de algunos establecimientos educativos, como así también por la falta de personal, ya que "hay docentes que está haciendo la limpieza de establecimientos educativos".

