Fiscal recusó al juez Isidoro Cruz por falta de imparcialidad

El fiscal Lozano en su presentación solicitó la recusación del juez Isidoro Cruz de la investigación de los hechos de corrupción más importante en la vida política de la provincia de Jujuy, que se conoce popularmente como Megacausa por entender que le faltó "imparcialidad e independencia" en la investigación.

El pedido de Lozano se basa en el hecho que en enero del año en curso el Jez de Control Nº 4 Isidoro Arzud Cruz dio por terminada la investigación Penal Preparatoria, cuando a su entender faltaba la sustanciación de múltiples pruebas y además por incumplir en el rol de investigador de esta causa.

Remarca el fiscal Lozano en otro párrafo de su extensa presentación en el hecho de que Cruz "no quiso asumir su rol de investigador y no formuló pregunta alguna".

Puso como ejemplo que al momento de tener que ser indagadio el ex primer mandatario provincia Eduardo Alfredo Fellner esto no sucedió y a través de ello quedó de manifiesto que jamás quiso asumir su rol de investigador "conforme a lo establecido en el Código Procesal Penal en el artículo 369" ya que no formuló pregunta alguna, "circunstancias que por su gravedad afectan su imparcialidad e independencia".