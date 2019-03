Ganó Zapla y sueña quedarse

No importa cómo, sino que ganó porque Altos Hornos Zapla no tuvo una buena noche ante Gimnasia y Tiro, por momentos la pasó mal pero se aferró a la mínima diferencia que había logrado desde el inicio de la partida y terminó festejando.

El miércoles visita a San Martín en Formosa.

"Ganamos, nada más, no jugamos bien, ganamos", fue lo primero que remarcó Roberto Saucedo, técnico "merengue" tras la victoria y en la frase, sincera del entrenador, se refleja lo que fueron los 90 minutos del viernes por la noche.

Es que Zapla cedió el protagonismo al equipo salteño que con Pablo Motta hizo lo que se le antojó, menos el gol. "Nosotros no hicimos el trabajo nuestro, la primera chance clara la embocamos, después sufrimos", reconoció Saucedo.

Pero no ocultó su fastidio porque no se jugó bien, o por lo menos no lograron tener el fútbol demostrado una semana atrás ante Antoniana.

Pero la pregunta es: ¿Importa cómo se juega si el equipo igual ganó? Sin dudas que a los simpatizantes de Zapla poco le debe interesar, porque se suma y poco a poco comienza a mirar la superficie de la zona roja, "eso importa hoy, el resultado es contundente para los objetivos que tenemos por supuesto", opinó Saucedo.

Zapla siente que está obteniendo pulsaciones, quedan un par de fechas, pero salir de la zona complicada está cada vez más cercana, por eso con Gimnasia no se jugó bien, pero "defendimos como leones, hay cosas importantes para rescatar, pero estoy convencido que defendieron como leones, éste es el camino, el de la actitud, la solidaridad de un equipo en el cual todos miran al mismo horizonte, tiran para el mismo lado, los jugadores están convencidos que se puede", explicó el DT. Agregando "pero aún no logramos nada, restan partidos y debemos seguir trabajando de la misma manera, con humildad, el perfil bajo de siempre, tengo un grupo de jugadores excelente", precisó.

El "merengue" debe lograr madurez para manejar los tiempos en determinados momentos del partido, Aguirre desperdició dos contragolpes porque no supo qué hacer con la bocha en los pies, no logró tenencia de pelota, Guzmán y Cartello no se asociaron y Pascuttini corrió más de la cuenta. Lo mejor está atrás, Sebastián Sánchez va logrando seguridad debido a la continuidad de partidos, aunque tuvo un par de salidas en falso, fue determinante para sostener la victoria ante los salteños, los centrales, Robles y Santillán, una muralla sumado al aporte de Domínguez con experiencia y actitud.

Con la victoria, Zapla quedó mejor ubicado en la tabla del Grupo 4 y en la tabla del descenso general. Si bien aún sigue sumergido en la zona roja, igualó la línea de Atlético Paraná y San Lorenzo de Alem con 19 puntos y quedó uno debajo de Racing de Córdoba con 20.

Arriba aparecen tres equipos con 22, Juventud Unida de San Luis, Ferro de General Pico y Douglas Haig de Pergamino, por lo tanto debe seguir ganando y esperar que los tres equipos nombrados dejen puntos en el camino. La empresa es difícil, pero no imposible.