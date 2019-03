La Viña derrotó a Cuyaya por 2 a 0

La Viña tuvo su noche soñada, en gran partido venció a Atlético Cuyaya por 2 a 0, en la noche del viernes en el partido válido por la 5º fecha de la Zona 12 del Regional que se jugó en "La Tablada" ante un buen marco de público.

Juan Valeriano de cabeza y Daniel Palenque con un golazo desde 30 metros fueron los verdugos del "bandeño" que tuvo una noche negra.

El primer tiempo fue netamente favorable a La Viña que desplegó todo su repertorio, sin figuras porque todos fueron obreros del fútbol, presionaron, corrieron, metieron en todos los sectores, llegó dos veces a la red, pero pudieron ser cuatro.

¿Y Cuyaya? tuvo una etapa nefasta, cambió fútbol por fricciones innecesarias ante un rival que no respondió a ninguna provocación a este tipo de juego. Fue un equipo sin alma, no justificó en ningún momento el liderazgo de la Zona 1, no le salió ni una buena. Su creativo Ruiz intentó dominar la bocha pero careció de un socio y no pudo solo contra el mundo.

Lo mejor estuvo en esta etapa, y dado que en esta época Jujuy vive a full con el "pujllay", el "tiburón" se contagió y salió a carnavalear en el césped de La Tablada desplegando un ritmo arrollador.

Tolaba se fue por izquierda y con fuerte remate despintó el parante derecho de Arjona. Enseguida, armaron otro ataque por derecha que terminó en un centro pasado y Valeriano arrojándose al piso de cabeza abrió el marcador para el delirio de sus hinchas.

Luego, Luna disparó un misil desde 30 metros que le quemó las manos al arquero. Recién en media hora Cuyaya arrimó peligro con un tiro libre de Ruiz que fue controlado por Sánchez.

Después, Palenque se acomodó y desde 35 metros clavó un golazo para el segundo de La Viña.

En el complemento, todo fue lucha y poco fútbol que en ningún momento puso en riesgo el triunfo del "tiburón" que a los 20’ sufrió la expulsión del arquero Sánchez por una grosera falta a Solorza. Ingresó Sinche por Palenque para solucionar esta contingencia. Al final, los hinchas se fueron desparramando alegría por el Puente San Martín.

Con gran despliegue

Emilio Languidey es un volante con cinco pulmones, tiene un enorme espíritu de sacrificio personal, colabora en la recuperación de la pelota, tiempista y es la salida del equipo en busca del arco adversario.

Ante El Tribuno de Jujuy, manifestó: “Ganamos porque fuimos superiores en el primer tiempo donde hicimos la diferencia. Por eso fuimos justos ganadores”.

Agregando: “Nos salieron todas porque esa es la mentalidad de este equipo, de salir a ganar en todos los partidos y frente a Cuyaya asi lo hicimos”.

Luego completó: “Corrimos todos porque ese es el espíritu de lucha y sacrificio que asumimos en el grupo. Todavía faltan cuatro finales por el primer objetivo de lograr la clasificación a la instancia siguiente.

Tuvimos un gran partido, pero todavía tenemos mucho para dar, siempre con los pies sobre la tierra”.