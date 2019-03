Cedems irá al paro por lo que no iniciarán las clases

A días del inicio del ciclo lectivo y sin avances en la negociación salarial, los docentes de enseñanza media y superior, decidieron ayer en asamblea rechazar el llamado a conciliación obligatoria fijado por el Ministerio de Trabajo de la provincia, y convocar a un paro por 48 horas para este miércoles y jueves con movilización, por lo que no iniciaría el ciclo lectivo 2019. Acordaron participar de la reunión paritaria convocada por el Ejecutivo para el jueves donde rechazarán el 10% de incremento salarial e insistirán en recuperar lo adeudado del 2018.

Tras una reunión que se prolongó por casi cinco horas, la asamblea del Cedems definió no iniciar el ciclo lectivo este miércoles por cuanto no se logró un acuerdo en la negociación paritaria. En la oportunidad, se puso a consideración diversos puntos, entre los cuales se resolvió en primer término rechazar la conciliación obligatoria impuesta por la cartera de Trabajo e iniciar una medida de fuerza con dos días de paro y movilización, en adhesión a la jornada de lucha convocada por CEA, entidad nacional a la que pertenece el gremio. También se ratificó adherir al paro del viernes 8 con motivo de conmemorarse el Día Internacional de la Mujer.

Además se estableció mantener la carpa docente ubicada en el atrio de la Catedral, ratificar el pedido de renuncia de la ministra de Educación, Isolda Calsina y sumar el del ministro de Trabajo, Jorge Cabana Fusz, repudiar la gestión de Calsina durante el acto de apertura del ciclo lectivo que se realizará en el Secundario 65 de Libertador, además de repudiar el fallo contra los docentes y alumnos del Ceija.

Los docentes también aprobaron la participación de los representantes del gremio en la reunión paritaria prevista para el jueves, y reunirse nuevamente en asamblea el próximo sábado.

Al cierre del encuentro, el secretario general de Cedems, Jorge Montero, detalló los alcances del encuentro; advirtió que la conciliación obligatoria "es improcedente por cuanto no habíamos fijado hasta el momento medidas de fuerza, sin embargo desde el Gobierno buscan presionarnos con esta medida".

En relación a la próxima reunión paritaria prevista para el jueves, adelantó que presentarán una contrapropuesta "referida al recupero de lo perdido en el 2018, que según calculamos es de un 20%. Lo que pidamos para el 2019 va a estar supeditado a lo que consigamos del 2018".

Finalmente Montero invitó a los medios a una conferencia de prensa para el miércoles, en la carpa docente, a las 9, "a fin de dar a conocer la lucha del gremio".

El Congreso de Adep se reunirá mañana

CONGRESO PROVINCIAL / LOS MAESTROS SE REUNIRÁN MAÑANA A FIN DE DEFINIR LOS PASOS A SEGUIR ANTE EL LLAMADO A CONCILIACIÓN.

Durante el último congreso provincial, el gremio que agrupa a los maestros, había decidido adherir a la medida de fuerza que realizará Ctera a nivel nacional, entidad que el pasado viernes anunció un paro nacional para este miércoles y jueves, como así también plegarse a las actividades alusivas del 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer.

La medida fue convocada considerando que los maestros, al igual que el resto de los gremios docentes, no aceptan la mejora salarial propuesta por el Gobierno, que incluye un aumento del 10%, y que se pagará con el sueldo de febrero.

En este marco es que todo hacía suponer que el miércoles no iniciarían las clases para el nivel inicial y primario de la provincia. Sin embargo, el Gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, llamó a los docentes a acatar una conciliación obligatoria, obligándolos a suspender cualquier medida de fuerza y garantizar el inicio del ciclo lectivo.

Ante esta situación, el congreso provincial de Adep se reunirá mañana desde las 9, a fin de decidir si acatan o no la medida. Lo cierto es que al tratarse de la adhesión a una medida de fuerza de jurisdicción nacional, la conciliación obligatoria provincial no tendría injerencia, por lo que probablemente la misma se concrete indefectiblemente.