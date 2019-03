"Es un desafío volver a Jujuy", dijo Ovejero

La experiencia se la adquiere en el tiempo y la atleta María Ovejero asimila que éste es el momento ideal para continuar su calendario oficial 2019 y dejará su huella el 2 de junio en el 13º Gran Maratón El Tribuno de Jujuy para luego consumar el trajín y poder entrar posteriormente en el clasificatorio que le puede otorgar un lugar en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Y por ello la tucumana que ya estampó su nombre en nuestra provincia, por sus constantes presencias, admitió vía telefónica desde "El Jardín de La República" ante nuestro medio que "ya pude confirmar mi presencia y es algo que me reconforta, pude hablar con Igarzábal (Claudio- gerente de Publicidad) y estaré presente por sexta vez en Jujuy. Me pone contenta y a la vez es un desafío porque gané 4 veces y la otra quedé en segundo lugar", agregando que "digo que es un desafío volver a Jujuy todos los años porque tengo el récord en damas en ese maratón con 34' 20'' y lo más importante es quiero llegar bien al clasificatorio de los Juegos Olímpicos y después de El Tribuno viajaré a Buenos Aires para competir en los 21K de Adidas. En esa continuidad quiero superarme porque actualmente estoy dentro del ránking argentino y a nivel Sudamericano con el segundo puesto en el Campeonato Nacional con 32' 07'' a un segundo de la primera", comenzó su relato la atleta oficial de Fila.

Entusiasmada con las competencias que deberá afrontar en el corto tiempo Ovejero contó que "vengo haciendo una dura pretemporada y la primera carrera será el maratón de El Tribuno que es el más importante del Norte argentino y no sólo por la cantidad de gente que participa sino también por los atletas de elite que compiten que lo hace aún más relevante", añadiendo que "estuve compitiendo en enero y febrero en Chilecito (La Rioja) donde gané en 10K y me preparo para los 10 mil metros en pista y campo, pero este tramo de la preparación será fundamental porque vengo de un descanso y venía a full desde septiembre del año pasado hasta fines de febrero. Y a mediados de abril calculo que ya voy a estar culminando los trabajos físicos de fondo y puliendo todos los detalles". Luego del descanso, la mirada se posó sólo en decir presente en la 13º edición del mayor certamen del "diario de la gente bien informada" y en ese sentido la ganadora en los 10K en 2019 comentó que "estaremos llegando un día antes de la prueba y esperemos hacer lo mejor porque buscaré ganar la carrera. Lo lindo de esto es que me encontraré con muchos atletas conocidos. La gente en Jujuy ya me conoce de los años que fui y por eso también quiero agradecerles y a las personas de la organización", selló.