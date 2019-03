"Creemos que hay una actitud tendenciosa contra docentes"

Por Eduardo Ochoa

En el atrio de la Iglesia Catedral se llevó a cabo ayer el "Cabildo Abierto" docente. Referentes de Adep, Cedems y Adiunju brindaron una conferencia de prensa explicando y detallando la situación que atraviesan los docentes a nivel provincial y nacional, manifestando su descontento frente a la implementación del reloj biométrico. Asimismo expresaron su disconformidad con el presupuesto asignado al área, denunciando diversas irregularidades institucionales.

"Los referentes provinciales convocamos a Cabildo Abierto para dar a conocer la situación por la que atraviesa el sector docente en la actualidad. Se encuentran presentes profesores y maestros del Cedems, Adiunju y Adep. Los compañeros y colegas nos acompañan en la lucha. Hace más de cuarenta días que nuestra carpa se encuentra instalada en el atrio de la iglesia Catedral. Por esta razón, entre todos trataremos de doblegar al gobierno que no quiere escuchar", indicó el secretario general de Cedems, Jorge Montero.

Además, agregó que "hay muchas cuestiones en las que no tenemos respuestas. Hace más de tres años que venimos reclamando irregularidades en la Junta Calificadora. La unificación arbitraria que buscan llevar adelante nos llama mucho la atención", indicó refiriéndose al decreto que envió el Ejecutivo provincial a la Legislatura.

Por su parte, el titular de Adep, Darío Abán, expresó que "la propuesta del gobierno es sumamente insuficiente, sobre todo en este contexto inflacionario que ha afectado e incidido en la canasta familiar de la clase trabajadora. Por este motivo no podemos aceptar la recomposición salarial de 10% que nos ofrecen. Constantemente nuestro sector posee malas liquidaciones. Creemos que existe una actitud tendenciosa con nosotros".

"Tenemos un ministerio de puertas cerradas, que no nos permite saber cómo se trabajará a futuro. Por ello le pedimos a los diputados que no permitan que los docentes se queden sin este organismo tan sensible para toda la docencia de la provincia", refiriéndose a la actual Junta Calificadora, porque "allí se trasluce todo el orden de mérito" de los docentes.

También hizo hincapié y apuntó contra la implementación del reloj biométrico en las instituciones educativas, afirmando que "desde el sector docente no coincidimos con el orden de prioridad que posee el Ministerio de Educación, no pueden invertir una gran cantidad de dinero solo para controlar a los maestros. Esos fondos se hubieran invertido en el mantenimiento de los edificios escolares en crisis", apuntó

"Por falta de presupuesto algunas escuelas no cuentan con personal de maestranza y limpieza. Esta problemática está afectando severamente a las instituciones educativas. Tal es así que establecimientos históricos están obligados a cerrar sus divisiones. Los gremios no podemos permitir que esto suceda. Estamos obligados a apostar siempre por un sistema educativo amplio", expresó la adjunta de Cedems, Gabriela Giagante.

Por su parte, el secretario gremial de Adiunju, Enrique Mosquera, dijo que la docencia universitaria se solidariza con los profesores y maestros. "La situación actual atenta constantemente contra la educación pública. Esta política se aplica a nivel nacional y provincial", apuntó.