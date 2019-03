Cooperativista cortarán ruta si no les pagan

Integrantes de distintas cooperativas de San Pedro se apostaron en la mañana de ayer sobre una de las banquinas de la ruta nacional 34, en inmediaciones del acceso sur a esa ciudad, reclamando el pago de dos meses de sueldos adeudados. La policía evitó el corte de la ruta, por lo que el tránsito vehicular se desarrolló normalmente. Los manifestantes adelantaron que de no recibir respuestas y de hacerse efectivo el pago hoy, procederán al corte de ruta sin importarles que haya o no enfrentamiento con la Policía.

"Llevamos dos meses sin cobrar, toda la semana nos amanecemos en medio de la lluvia haciendo fila en el banco, nos dicen que está la plata pero que falta una firma, por eso no nos pagan. Estamos reclamando nuestros derechos, estamos aquí por necesidad, el gobernador nos dice, "paz y trabajo", pero ¿y el pago?, la gente que trabaja lo hace por necesidad, tiene que fijarse que trabajamos y nos tiene que cumplir con el pago. La última vez que estuvimos en un corte en este lugar se comprometió a pagarnos los 15 de cada mes y estamos a esta fecha y aún no nos pagan. Ahora nos enteramos de que el gobernador se fue a China y cuando vuelva va a pagar recién al plan de contingencia. ¿A qué estamos jugando?", se preguntaron.

Acotaron que todos cumplen con el horario de trabajo que exigen y que es un total de ochenta horas de labor. "Es el municipio el encargado de controlar las horas y luego manda las planillas entre el 20 y 23, y viene el pago. Nos deben el mes de febrero, nos pagaban el 15, luego nos pasaron para el 23, estamos sobre fin de mes y no nos pagan, es un mínimo sueldo el que nos tienen que pagar y está por debajo del mínimo. No sabemos si es que en realidad San Pedro no está registrado en la Provincia y el hambre nos está llevando a estas medidas", dijeron.

Adelantaron que de no percibir el pago procederán a cortar la ruta.