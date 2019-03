Vestidos para candidatas a reina capital o provincial

Sobre la iniciativa de las candidatas del Colegio "Los Lapachos" para la elección de la reina 2019, que consiste en reemplazar los tradicionales vestidos por el uniforme de gala de la institución, desde el Ente Autárquico Permanente de la Fiesta Nacional de los Estudiantes indicaron que celebran las propuestas innovadoras pero que tratándose de las elecciones capital y provincial "hay reglas que cumplir".

En contacto con El Tribuno de Jujuy el presidente del Ente, Martín Meyer, explicó que "los colegios pueden disponer cómo hacer su elección, pero tratándose de una elección provincial o incluso capital hay reglas que cumplir por lo que se tendrán que ajustar al reglamento", lo que obligaría a la reina electa de "Los Lapachos" a usar vestido, en el caso que decida presentarse en la instancia siguiente.

Sin embargo Meyer destacó que "todas las situaciones planteadas y que propongan innovar, nosotros las recibiremos con buenos ojos, las vamos a apoyar y de ninguna manera la censuraremos". Pero que el tratamiento de una propuesta como esta requiere de tiempo.

Así, comentó que a raíz de esta situación hubo conversaciones en el Ente donde cada integrante expuso su opinión, pero "después veremos si es posible realizar la modificación propuesta", expresó.

Por último consideró que "de ninguna manera esta iniciativa atenta contra el espíritu de la fiesta como dicen muchas personas". Y agregó: "La tradición en algún momento fue innovación, entonces esto tal vez pueda innovar en una nueva forma de hacer las elecciones".

Por su parte la coordinadora del área reinas del Ente, Valentina Granara, destacó que la iniciativa de las candidatas del Colegio "Los Lapachos" es sólo innovadora para el departamento Doctor Manuel Belgrano porque en el interior de la provincia esta modalidad se utiliza hace muchos años.

"En el interior se usa mucho la elección tipo centro de estudiantes, debido a que las chicas no tienen recursos. Por eso la recaudación de la elección es destinada al vestido de la soberana electa para que pueda ir a representarlos en la elección departamental", explicó Granara.

Haciendo un poco de memoria y viajando en la historia de la Fiesta de los Estudiantes recordó que las primeras elecciones de reina se hacían en los recreos largos durante la jornada escolar, por lo que las candidatas también lucían sus uniformes, pero con la impronta de los certámenes de belleza, la FNE se fue aggiornando.

Pero el uso de los uniformes en las elecciones "no nos resulta nuevo si hablamos de la historia de la fiesta", explicó la coordinadora.

En esta línea indicó que desde la entidad "siempre vamos acompañando todo lo que es innovación".

Sin ir más lejos, hace dos años desde el Ente cambiaron el formato de la elección de la reina provincial, eligiendo embajadoras de cada una de las regiones: Puna, Quebrada, Valles y Yungas.

Y específicamente sobre la decisión del Colegio "Los Lapachos", Granara expresó que los deja con la inquietud de "repensar muchas cosas, siempre desde el acompañamiento, pero entendemos también que se trata de un proceso".

"Ahora nos toca esta propuesta que consideramos muy positiva y que además nos remonta a los inicios de esta fiesta tan hermosa", cerró Granara.

“Para mantener la amistad de las chicas”

Estudiantes del colegio Los Lapachos protagonizarán la primera elección del año, el viernes 12 abril en Acrópolis.

Las candidatas a reina 2019 del colegio “Los Lapachos” indicaron que optaron por usar el uniforme de gala y no vestidos para reforzar y mantener la amistad.

“No se trata de un tema económico sino que todas las chicas de presenten naturales tal y como son y que puedan tener las mismas condiciones”, explicó la estudiante Celina Bustamante.

Sobre las repercusiones que tuvo esta iniciativa y lo que está significando hacer un cambio de este tipo, rompiendo con las estructuras de la tradicional Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE) y desplazando, en parte, el canon de belleza instaurado en la sociedad, respondieron que “todas estamos orgullosas porque es un cambio muy bueno”. “Hay colegios que quieren hacerlo pero no se animan, y que nosotros seamos los primeros está muy bueno”.

Sobre qué fue lo que las llevó a querer reforzar la amistad ante la competencia que significa un certamen como este, las estudiantes indicaron que “cuando las chicas están en situación de candidatas, ven a las otras chicas como rivales, por los vestidos y por los colores de los mismos, y eso no debería ser así”, explicaron. Y agregaron: “No está bueno que se arme ese ambiente de rivalidad porque de eso no se trata la fiesta de los estudiantes, sino de compañerismo y si nos peleamos por esas tonteras, no lo vale”.

Sobre si mantendrán la iniciativa en las instancias ulteriores la preceptora Florencia Piloni explicó que “la candidata que sea elegida va a decidir si va o no a la elección capital, y si va de vestido o de uniforme”.

Destacó que los docentes de la institución apoyan la propuesta y que están felices. “Es una decisión de los chicos y en definitiva la fiesta es de ellos y los adultos estamos para apoyar y acompañar”, expresó Piloni.

Así, la primera elección del año traerá innovaciones, las 13 candidatas y los pajes que las acompañarán usarán el uniforme de gala del colegio.

En el caso de las mujeres consiste en una pollera con tabla encontrada y para los varones pantalón, medias azules, camisa, zapatos y la corbata verde con el logo de la institución.

La opinión de otros estudiantes

Fue amplia la repercusión de la decisión de las estudiantes del colegio “Los Lapachos” de no usar los tradicionales vestidos en la elección de la reina del establecimiento.

Esta propuesta mereció diferentes opiniones de jóvenes y docentes, muchas a favor y algunas en contra.

Estudiantes de 5º año de la Escuela de Comercio 1 “Profesor José Antonio Casas”, en contacto con este diario, se mostraron de acuerdo con la iniciativa.

Un estudiante indicó que le “parece una buena idea para que las chicas que no cuenten con los recursos para comprar un vestido se puedan presentar igual y no queden afuera”.

Una de sus compañeras destacó la igualdad que proporciona esta propuesta explicando que “al usar uniforme todas estarían iguales y ya no habría chicas que se sientan mal por tener un vestido menos lindo o caro que otros”.

Por otra parte, otra joven coincidió con sus compañeros pero expresó que de presentarse ella como candidata le “gustaría poder usar un vestido, aunque sea muy sencillito, es una noche especial”.

En este marco, una docente de la institución recordó que hace unos años surgió como idea “que no solamente se puntúe la belleza exterior, sino que también el conocimiento, desde lo académico. Pero sólo quedó como una inquietud interna para no tener problemas con el Ente”, cerró.