Bajó demanda de alquiler de locales comerciales

Bajó la demanda alquiler de locales comerciales en esta ciudad, revelando dificultades de los negocios para mantenerse y para abrir otros nuevos. El sector inmobiliario coincide en que pesa no sólo el precio sino también otros factores económicos. Para renovar locales y departamentos se "negocia" el aumento o se congela para evitar que se vayan.

"Ha bajado bastante la demanda de locales comerciales y de hecho, quienes tenían un local comercial grande han optado por achicarse o tener otro más económico en el casco céntrico", explicó Belén Lazarte, de inmobiliaria Roca.

En otras inmobiliarias coinciden en la tendencia. En Remax explicaron que se trata en muchos casos de especulación de algunos propietarios que optan por alquilar a muy altos precios a los que muchos emprendedores no pueden acceder a la hora de abrir un comercio.

En Bellock señalaron en que no es una época de alquileres de locales, por la dificultad de invertir y que las renovaciones se están dando en la medida en que se mantienen o tienen éxito en las ventas, la ubicación y si se logran acuerdos.

Sucede que los costos de los locales comerciales son altos y en este contexto económico crítico algunas pymes tuvieron que cerrar o mudarse a locales más pequeños o de ubicaciones más accesibles. De acuerdo a la zona y dimensiones oscilan entre los $3.500 los locales pequeños de galerías, otros que superan los $30 mil y otros de más de $100 mil por mes, algunos libres por cierre de comercios de gran envergadura.

"Nosotros les damos todas las posibilidades para que puedan mantener el alquiler, y puedan seguir trabajando. El tema es que hay muchos factores que complican la situación económica del sector: no solamente es el costo del alquiler, a eso hay que sumarle la carga impositiva, el costo de mantenimiento de los empleados, el costo de la mercadería, y un montón de factores como los aumentos de luz, del costo de transporte, que están influyendo que los locales comerciales, incluso oficinas que estaban administrativamente bien, se estén achicando un poco", detalló Lazarte.

El precio es muy disímil, y se encuentran desde locales comerciales de 15 metros cuadrados (m2) a otros de 150 a 200 m2. Por ejemplo un local pequeño en una galería está entre 3.400 a 4.500 pesos, mientras en uno de 100 m2 están pagando 60 mil pesos por mes, según explicó y aclaró que todavía se tiende a mantener los precios.

No obstante, en torno a los departamentos y viviendas familiares se sigue manteniendo la demanda, pero en general, según coinciden algunas inmobiliarias, se buscan aquellos de menor precio. Sin embargo un complejo de 38 departamentos, tiene alrededor de 18 vacíos da cuenta del dispar panorama.

Para el caso de las renovaciones, Lazarte coincidió que se tiende a orientarlos a que puedan mantener la vivienda, por lo que se negocia con el propietario y el que alquila, al entender que el rol de las inmobiliarias es de regular el mercado y mantener una relación que sea beneficiosa para ambas partes.

Sucede que para ingresar se debe pagar el costo del alquiler, un mes de garantía, sellados en Rentas y certificación de firmas y honorarios de la inmobiliaria. Sin embargo, Lazarte explicó que la Ley marca que se puede pedir un mes de garantía por año de contrato pero que en el uso de las provincias no se aplica. Allí se encuentran en alquiler departamentos desde $8 mil de 2 dormitorios en Los Perales y de $5.500 en Huaico.

Algunos buscan subalquilar

En coincidencia con otras inmobiliarias, desde Remax se observa una gran oferta y poca demanda en locales comerciales, y que no son accesibles. “Hay mucha oferta pero la que hay no está priorizando trabajar acorde con la situación del pequeño y gran empresario, sino especulando con la suba del dólar, con la posibilidad de subalquilarle el local a un banco o empresa grande que pague un alquiler jugoso, que son muchos”, precisó Ignacio Villar.

Los alquileres de locales oscilan entre los 20 mil pesos, algunas a 60 mil pesos y otros superan los 100 mil pesos mensuales. Es que ingresar supone un mes de adelanto, de depósito y comisión para una pyme, que le significaría alrededor de 350 a 400 mil pesos para el alquiler, sin contar con la mercadería para vender.

En tanto, para los alquileres de departamentos la demanda sigue vigente sobre todo en centro y zonas aledañas, Chijra, Los Perales, Bajo La Viña, Gorriti y San Pedrito entre las zonas más demandadas, y oscilan desde 6 mil pesos un monoambiente hasta los 11 mil pesos uno con dos dormitorios.

Villar reconoció en que hay un poco más de dificultades entre propietarios que tienen una mentalidad parecida a los de locales comerciales, que por poseer propiedades con tres habitaciones con quincho piden alrededor de 30 mil pesos, que no condice con la demanda. Es que explicó que la mayoría de las que optan por alquilar generalmente son familias tipo, que suelen estar integradas por tres a cuatro personas.

En torno a las renovaciones de alquiler, coincidió en que la tendencia es que el precio no suba como venía incrementándose o se congele a través de acuerdos similares, dependiendo de la mentalidad de los propietarios y su interés que se extienda la transacción.

De este modo, se busca renovar los alquileres porque de lo contrario el propietario deberá conseguir nuevo inquilino, por lo que si fue constante en el pago optan por no generar suba en la renovación para evitar que se vayan, opción que promueven las inmobiliarias que buscan concientizar a ambos lados de las dificultades actuales.

“La gente no está invirtiendo”

“Lo que nosotros manejamos, si bien están ocupados la mayoría, algunos se desocuparon, pero la verdad que no hay demanda. Casi todas nuestras propiedades están alquiladas, pero la gente no está invirtiendo, no hay llamadas en este tiempo”, explicó Gabriela de Bellocq.

Sostuvo que algunas analizan bien a la hora de renovar y prefieren hacerlo de acuerdo a la ubicación, si les fue bien en el lugar optan por renovar para evitar mudarse, y para ello por lo general siempre llegan a un acuerdo.

En torno a departamentos, persiste la demanda pero por los más económicos, y los que ya están “se está renovando, nadie quiere moverse de donde está. Se le aplica el aumento pero se negocia”, precisó la referente.

El precio depende de la zona y el espacio y van desde $5.500 en adelante ubicadas en Alto Comedero, de un dormitorio, mientras que ya no tienen disponibles en zonas céntricas actualmente, pero sostuvo que son de mayor precio.

“Hay muchos locales desocupados. Los nuestros tenemos uno o dos nomás”, explicaron por su parte desde Marcalain. Aunque no quisieron dar detalles al respecto, coincidieron en que los precios fluctúan dependiendo de las dimensiones y la ubicación, y en general son superiores a 30 mil pesos.