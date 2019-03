Se define la zona dos en San Pedro

San Francisco Bancario visita a Atlético San Pedro desde las 16 en partido correspondiente a la última fecha del Regional Federal Amateurs. Las acciones en la "Visera de Cemento" serán controladas por Luciano Agustín Díaz de la Liga Salteña.

Duelo de obligados hoy en la Perla del Ramal, porque los dos saben que ganando sacan boleto a la próxima instancia, una derrota los deja fuera mientras que al "verdolaga" un empate le alcanza, pero no al "millonario". En este panorama, el conjunto de Bancario depende de sí mismo para pasar a la siguiente fase, mantiene dos chances para lograrlo, le sirve ganar o empatar, en caso de perder dependerá del resultado entre Mitre de Calilegua y Talleres de Perico, juegan a la misma hora y allí le convendría que gane el "ciclón", entonces le permitirá a Bancario pasar por diferencia de goles. Tanto Bancario como Talleres de Perico tienen igualdad de puntos, ambos con 14 unidades, mientras que Atlético San Pedro suma 12 puntos. El conjunto sampedreño está obligado a ganar si quiere asegurar su pasaje a la siguiente ronda, otro resultado lo deja eliminado puesto que en éste grupo solo clasifican el primer y segundo puesto.

El conjunto dirigido por Alejandro "Picoy" Díaz, trabajó pensando en este decisivo encuentro, pero tomando los recaudos suficientes, ya que en la ida los sampedreños se llevaron el triunfo por 2 a 1. Se espera un gran marco de público. (Especial Marcelo Pereyra)

Talleres en Ledesma

ATLÉTICO TALLERES / BUSCARÁ UNA VICTORIA QUE LO DEPOSITE EN LA PRÓXIMA INSTANCIA.

Mitre recibe a Talleres desde las 16 en el “Ernesto Escalante” por la última fecha del Regional Federal. Las acciones serán controladas por Sergio Martínez y las asistencias de Santiago Figueroa y Facundo Gutiérrez, todos de Salta.

Los de Calilegua, a pesar de estar eliminado, se convirtieron en juez en esta última fecha para los periqueños Perico y podría dejarlo fuera del certamen si le gana y en San Pedro de Jujuy triunfa el conjunto “millonario”.

El “ciclón” calilegüense logró, en los últimos dos encuentros, un triunfo ante Tiro y Gimnasia y un empate ante Atlético San Pedro, por lo tanto buscará cerrar con una alegría ante su gente.

Talleres sabe que Mitre no es el mismo rival de la primera rueda, tomó ritmo de competencia, se asentó en el certamen y con espacios, podrá lastimar. Entonces tendrá que cuidarse y mucho para no cometer errores, porque puede significar la eliminación.

Los de Gustavo Módica vienen de empatar de local y el equipo fue silbado, la gente no está conforme como vienen jugando, aunque hoy el objetivo es sacar pasaje a la siguiente instancia y en el mano a mano acomodar las ideas con un DT que llegó para reemplazar al saliente Christian Corrales y que tiene muy poco tiempo de trabajo.

Habrá un importante operativo de seguridad, ya que se espera un gran marco de simpatizantes de Perico que se trasladarán hasta Libertador. Para ello la Policía de la provincia escoltará a los seguidores tanto de Talleres como a la gente de Bancario, juegan en San Pedro, para evitar se encuentren en la ruta.

Además se aplicará el programa Tribuna Segura, por lo tanto la gente que asista a los estadios deben hacerlo con el DNI en mano, de lo contrario no podrán ingresar a los escenarios por razones de seguridad tal cual anunciaron desde Policía de la provincia y los clubes.

La Viña debe ganar



LA VIÑA / JUEGA EN LA ALTURA DE LA QUIACA ESTA TARDE.

La Viña está obligado a ganar en la Quiaca y así poder entrar como uno de los mejores terceros. Hoy desde las 16 visita a Inter en el “Cear” con el control de Adrián Aleman y las asistencias de Carlos Tolaba y Dante Guzmán, todos de la Liga Regional.

El “tiburón” no depende de nadie, por eso tendrá que salir a ganar y así directamente pasar a la siguiente instancia del Regional Federal Amateurs recordando que en la zona norte, clasifican los dos mejores terceros de los grupos que tienen seis integrantes.

Inter está eliminado, pero intentará cerrar su participación con una alegría ante su público.

El otro duelo importante de hoy se jugará en el estadio “La Tablada”, Cuyaya que ya está clasificado recibe a Racing de Ojo de Agua desde las 16 con Rubén Cabana de juez.

En caso de ganar la “academia” debe esperar que La Viña pierda en el norte, entonces ver con calculadora en mano si puede entrar como mejor tercero, algo mucho más complicado pero no imposible.

Cierran, también desde las 16, Monterrico San Vicente ante Santa Clara de La Liga Puneña. Se juega en el “Antonio Berruezo” y será controlado por Guillermo Catala.

No es un partido más amén que el “tabacalero” está clasificado y el “tricolor” eliminado. Sucede que los de Mario Lobo no ganaron de local y quieren cortar esa racha.