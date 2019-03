Talleres ganó y pasó a los playoff

Al expreso periqueño la bastaron solo 10 minutos para alcanzar el objetivo de la clasificación que vino a buscar a tierras ledesmenses; Saavedra y Zampini fueron los autores de los goles con el que superaron a Mitre de Calilegua.

Talleres de Perico logró desde el primer momento imponer su juego, aprovechó los errores en el fondo del conjunto de Mitre, el campo de juego no era el óptimo puesto que presentaba varias sectores verdaderos con charcos de agua que hacía imposible que se pudiera trasladar el balón al ras del piso.

A los 5 minutos de juego Zampini aprovechó que el balón le jugó una mala pasada a Arias, rebotó y salió rápidamente, para que el volante colocara un centro al punto del penal por donde ingresó Saavedra que cómodamente envió el balón al fondo de la red.

A los 10 minutos, en una jugada casi idéntica, Carlos López desbordó por la derecha y colocó el balón a los pies de Zampini que con un suave toque derrotaba al uno local desatando la algarabía de la hinchada visitante, que en gran número asistió al Ernesto Escalante para alentar a sus jugadores.

Con el campo de juego en mal estado y con la ventaja en el marcador, todo fue para el conjunto periqueño, que controló al rival sin arriesgar a sus jugadores a lesiones.

Por el lado de mitre de Calilegua todo fue garra y corazón pero no encontraron los espacios necesarios para arrimar peligro al arco defendió por Llanos que no tuvo gran participación en la primera parte, solo un centro de Vega que cruzó toda el área visitante pero no había nadie de Mitre para empujarla.

En el complemento el ciclón calileguense trató de llegar al descuento pero la visita no se desordenaba y continuaba manejando el trámite del juego. Poco fue lo mostrado por el conjunto local mientras que la visita se dedicó a jugar lejos de su arco.

Con el marcador a su favor Talleres se limitó a controlar al rival que con el paso de los minutos y a pesar de los cambios realizados continuaba sin incomodar a la visita, no hubo jugadas claras de peligro y solo se esperaba el ansiado pitazo final por parte del árbitro Sergio Martínez para decretar el paso de Talleres a los playoff.