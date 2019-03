La "academia" empató y gritó campeón

Racing Club sufrió ésta noche ante Tigre con el empate 1 a 1 en Victoria, pero le valió la consagración en la Superliga, a falta de una jornada en la lucha reñida que mantuvo con Defensa y Justicia, su rival en la última fecha.

El volante Augusto Solari marcó el gol para el nuevo campeón del fútbol argentino, mientras que Lucas Rodríguez, de tiro libre, igualó para el local en el cuarto minuto de tiempo agregado.

El encuentro no resultaba sencillo para Racing porque Tigre se juega la permanencia en la Primera División y había mejorado no solamente su juego sino los resultados desde la llegada del DT Néstor Gorosito: sumó 13 de los 15 puntos anteriores en juego.

BIEN CUSTODIADO/ CVITANICH EN ACCIÓN DURANTE EL ENCUENTRO JUGADO EN VICTORIA.

Sin embargo, la "academia" controló a Tigre, que apostó al contraataque, y generó las situaciones más peligrosas de un primer tiempo que por momentos fue muy disputado.

La más clara se produjo a los 15 minutos con un remate de Cvitanich que pegó en el palo y el rebote fue desaprovechado por el ex Banfield con el arco a su disposición.

Tigre juntó las líneas para el segundo tiempo y mejoró su producción. El equipo de Gorosito, necesitado de puntos, fue más punzante y puso en aprietos a Racing en los primeros instantes, donde Gabriel Arias transmitió seguridad máxima desde el arco.

Racing, que ganó el noveno campeonato en la etapa del profesionalismo, salió del aprieto que le propuso Tigre con más participación de Lisandro López, su emblema, en conexión con Zaracho, Fernández y Solari.

El mejor momento de la "academia" se observó después del gol de Solari (en fuera de juego por centímetros) que tuvo una gran incidencia del arquero Marinelli, cuando calculó mal para sacar la pelota por encima del travesaño, luego de un rebote en Zaracho.

López tuvo el segundo (19') con una definición brillante, pero el balón pegó en el travesaño. Esa acción no le permitió liquidar el pleito a Racing y dejó con vida a Tigre que necesitado de -al menos- un punto, se animó mucho más en el final.

La jerarquía que el campeón exhibió en ese tramo del encuentro se diluyó con el correr de los minutos y se encontró asediado en tiempo de descuento por el local.

Tigre descontó con el remate de Lucas Rodríguez en el tiro libre que evidenció la única falla de Arias en todo el partido. La pelota pasó por debajo del cuerpo del arquero del seleccionado chileno.

La ilusión del "matador" se encendió, pero no le alcanzó a pesar del apoyo de su gente que agotó las entradas y generó un gran clima.

Racing, solamente superado en resultado y juego por River en el certamen, justificó la consagración porque fue el mejor en la Superliga, apoyado en la jerarquía de sus jugadores, de juego asociado en algunos momentos y la eficacia como aliada; característica de un campeón verdadero.

El club de Avellaneda cerrará su campaña ante Defensa y Justicia, mientras que Tigre se jugará sus últimas posibilidades de seguir en Primera División en el "Monumental" cuando enfrente al campeón de América, River Plate.

Centurión castigado

El mediocampista ofensivo Ricardo Centurión, futbolista de notables condiciones, tuvo un protagonismo de mayor a menor en la campaña de campeón de Racing Club en la Superliga, que finalmente quedó reducido a nada por la constante que atenta contra su carrera profesional: la indisciplina. El crack de 26 años, integrante del plantel campeón 2014 con Diego Cocca y artífice del gol de la consagración ante Godoy Cruz, regresó a su cuna futbolística a principios de 2018 para ser contenido después de un turbulento paso por Boca Juniors, del que salió enfrentado con el presidente Daniel Angelici. Pero la noche de la eliminación en la Libertadores 2018 ante River Plate en el “Monumental” Centurión empujó al DT Eduardo “Chacho” Coudet y fue su fin de ciclo.

“Fuimos justos campeones”, aseguró Eduardo “Chacho” Coudet

EDUARDO COUDET / EL “CHACHO” VIVIÓ INTENSAMENTE EL DUELO ANTE EL “MATADOR” DE VICTORIA.

El entrenador del equipo campeón de la Superliga, Eduardo “Chacho” Coudet, dialogó con la prensa pocos minutos después de que Pitana pite el final del encuentro entre Racing y Tigre. “Estoy feliz por mis jugadores, por la gente de Racing que no pudo venir y por la gente más querida, que son los que más sufren”, dijo el DT. A lo que agregó: “Ahora a disfrutar”.

“Fuimos justos campeones, sostuvimos el primer lugar desde la fecha 4”, expresó el flamante campeón valorando el esfuerzo de sus dirigidos a lo largo de este torneo.

“Jugamos en una cancha difícil, contra un rival que se jugaba mucho. Esto es para la gente de Racing que no pudo estar”, confesó el estratega que se acordó de los simpatizantes de la “academia”.

“Lo único que quiero de mis equipos es que jueguen bien y que sean competitivos”, manifestó Coudet haciendo alusión a sus objetivos al mando de un plantel profesional.

“Uno no es el más bueno porque sale primero ni el más malo porque sale último”, aclaró el exentrenador de Rosario Central en alusión a que el fútbol no debería ser tan exitista como es.

En definitiva, el título que inscribe a Eduardo Coudet en la selecta galería de entrenadores de Racing que lideraron vueltas olímpicas después del lejano e irrepetible “Equipo de José” da cuenta de un avanzado alumno de las nuevas camadas y todavía con techo por verse.

A grandes rasgos, el Racing campeón de Coudet está cerca del que allá lejos y hace tiempo ganó la Supercopa de la mano de Alfio Basile que del gasolero de Mostaza Merlo e incluso del de Diego Cocca, que pasó del tiki-tiki a la defensa rocosa y la salida rápida en contraataque.

Es decir, si fuera posible aplicar la siempre compleja y polémica vara capaz de medir cuánto apego tiene un equipo por llevar los partidos a rienda corta y cuánto por cocinarlos a fuego lento, el perfil de Coudet se ajusta a la primera alternativa.

Así sorprendió, destacó y dos veces estuvo a punto de coronar en su Rosario Central y así fueron en Racing su carta de presentación y su impronta más visible.

Al “halcón” no le alcanzó

Defensa y Justicia empató ésta noche con Unión de Santa Fe 1-1, como local, y no le alcanzó para llegar a la última fecha con chances de pelear el título en la cancha de Racing Club.

Augusto Lotti, futbolista que pertenece a la “academia”, silenció al estadio “Norberto Tomaghello” de Florencio Varela con su gol a los 44 minutos del segundo tiempo, pero el “halcón” no se rindió y el paraguayo Matías Rojas marcó el empate en el quinto minuto de descuento.

El equipo dirigido por Sebastián Beccacece no pudo llegar a la final soñada de la última fecha ante Racing Club en Avellaneda, pero protagonizó una campaña histórica que llenó de orgullo a todos los hinchas que ovacionaron al equipo durante todo el partido. La mala para el conjunto de Florencio Varela es que Boca Juniors podrá sacarle el segundo puesto en la última jornada, ya que lo separan dos puntos de diferencia.

No obstante, la campaña que lo tuvo hasta la fecha 20 como único invicto y la clasificación a la Copa Libertadores de América 2020 quedarán para siempre en la joven historia de un club que hace varios años que lleva adelante un trabajo serio.

Un equipo joven con muchos jugadores a préstamo de los equipos denominados grandes le peleó el campeonato a Racing Club y se ganó el elogio del mundo del fútbol por su juego vistoso y ofensivo.

Durante la temporada se destacaron futbolistas como Alexander Barboza, Lisandro Martínez, Domingo Blanco (estos dos últimos citados al seleccionado argentino) y el goleador, Nicolás “Uvita” Fernández, quienes seguramente serán los más buscados en el próximo mercado de pases.

El equipo se cayó en las últimas fechas, donde sólo pudo ganar dos de cinco encuentros, y evidenció que quizá para llegar con chances al título le faltó “un Lisandro López” para graficar la diferencia de jerarquía con su competidor.

También se podría destacar la ausencia del mediocampista zurdo Gastón Togni, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en el partido ante Gimnasia y Esgrima La Plata en la fecha 19.

Ya sin el jugador surgido de Independiente, el “halcón” perdió el invicto ante Boca Juniors (1-0), sufrió para ganarle a Aldosivi (1-0) y a Banfield (3-2) y volvió a caer en Paraná frente a Patronato (2-0).

En el partido con Unión se vio al Defensa de siempre, con la intención de controlar el juego con tenencia de pelota y variantes ofensivas.

Tuvo las opciones para abrir el marcador el local, pero le faltó puntería ante un “tatengue” que trató de presionar en la mitad de cancha y aguantar el ritmo que imponía el local.