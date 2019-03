El volante "merengue" reconoció que no hubo buen fútbol ante el "albo" pero hoy lo importante son los puntos y nada más.

"Ojalá que no sea tarde y los puntos sirven"

La semana de trabajos en Altos Hornos Zapla está diagramada. El "merengue" entrena hoy por la mañana y el miércoles define el equipo porque el jueves viajan a Formosa para visitar a San Martín desde las 17.30.

Con los ánimos en alza, el plantel se muestra sólido, producto de las dos victorias en las últimas presentaciones independientemente de como se jugó, sobre todo ante Gimnasia y Tiro "algunas veces se da así, creo que no se puede jugar bien siempre, el partido pasado tuvimos mejor fútbol, ahora no, tuvimos un equipo que también hace lo suyo, ensucia demasiado el juego, cortan mucho y no pudimos quizás doblegar como lo hicimos el partido pasado pero se dio así y lo sacamos adelante", expresó Nicolás Guzmán.

El volante "merengue" destacó la actitud del equipo "nunca bajamos los brazos, siempre damos lucha hasta el fin la y nos cuesta, sobre todo de local, es difícil ganar, se nos hace difícil desplegar juego, el partido pasado nos salió, ahora no, pero siempre damos lucha".

En estos tiempos dónde el descenso lo tiene tomado de la mano "hay que dar un poco más, daremos lo que tengamos que dar en cada momento que precise, corazón fue ahora, juego fue el partido pasado, inteligencia, ahora no entramos nunca en el juego de ellos pero supimos aprovechar quizás la única situación clara que tuvimos, a partir de ahí defendimos", puntualizó Guzmán ante El Tribuno de Jujuy después de la victoria ante el "albo" salteño agregando "hay que ser un poco relativo con el tema del juego, ahora se dio ganar así pero nosotros necesitamos más los puntos que el juego, por ahí antes jugábamos bien y no sumábamos, ahora necesitamos sumar y gracias a Dios se está dando".

Zapla se aferra a los números, aunque sigue en terapia intensiva "el médico nos da una semana más todos los fines de semana, gracia a Dios creo que a los equipos que los dejan con vida creo que dependerá de nosotros de tratar de revivir, ojalá que no sea tarde y estos puntos que estamos sacando ahora nos sirven al final del campeonato", subrayó Nicolás Guzmán destacando "ahora vamos a Formosa con las expectativas también de sumar tres puntos", finalizó.

Zapla hasta el 2028

El gobernador Gerardo Morales hizo entrega de la copia del dispositivo que renueva hasta el 2028 el comodato de las instalaciones del Club Altos Hornos Zapla a la comisión directiva que conduce los destinos de la institución.

En el acto, que tuvo lugar en el Salón Fascio de la Casa de Gobierno, también estuvieron presentes el ministro de Gobierno y Justicia, Agustín Perassi, Marcelo Lizárraga, presidente de la entidad social y deportiva, el vicepresidente Sergio León, el dirigente Gerardo Galván y el diputado provincial Carlos Amaya.

Perassi destacó que el gobernador Morales hace una amplia valoración del rol que cumple el club en Palpalá, brindando contención en lo social y deportivo a los vecinos y resaltó que Zapla “no es sólo fútbol, también es básquet, natación y otras disciplinas que se conjugan para hacer un espacio de atracción para niños y jóvenes”.

“Por todos los medios posibles buscamos una mayor contención para los jóvenes y una forma de lograrla es a través del deporte y la recreación”, completó el funcionario provincial.

Lizárraga, a su turno, exteriorizó su satisfacción ante la decisión del gobernador Morales de prolongar por diez años el comodato del club, “lo que nos permite seguir trabajando por el futuro de la institución”, acotó.

Enfatizó que “contamos con el respaldo del Gobierno de la Provincia" y apuntó que "hace un tiempo venimos hablando de proyectos de obras para seguir sumando niños y jóvenes”, puntualizó.