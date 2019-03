Alto costo para "cumplir" con uniformes en escuelas públicas

Afirman que el uso de chombas y remeras con logo es una iniciativa consensuada pero en la práctica es obligatorio. Desde el Ministerio de Educación dijeron que sólo puede exigirse el uso de guardapolvos, no así el pago de cooperadora.

Cubrir las necesidades de los estudiantes para la vuelta a la escuela supone hoy un gran presupuesto y deja entrever dificultades para adquirir uniformes. Aunque Educación limita la "obligatoriedad" al guardapolvo para la escuela pública, en la práctica se extiende al uso de chombas y remeras con logos, pantalón, camisa y polleras, justificadas en el supuesto "consenso" con los padres mediante un "código de convivencia" que deben cumplir.

Existen ventajas e inconvenientes a la hora de establecer uniformes en escuelas de enseñanza pública, primaria o secundaria. En las escuelas, sobre todo secundarias, se habla de practicidad y de identidad, una supuesta individualidad consensuada adjudicada a los estudiantes quienes serían los que desean identificarse con logos y colores de sus establecimientos.

Sin embargo, aunque el uso del uniforme fue tema controversial desde el siglo XIX y se ratificó en los ‘20 siendo obligatorio recién en los ‘40, hasta hoy se generalizó el uso de los guardapolvos blancos.

Actualmente en Jujuy la obligatoriedad del uso del guardapolvo blanco en primarias y secundarias se extiende a un uniforme que va debajo con camisa blanca, pantalón azul o gris, pollera en niñas de acuerdo a la estación, corbatines o cintas, además de zapatos negros y medias; y se suma el equipo de Educación Física. Hasta ahí, la exigencia en la mayoría se hace rigurosa en días de acto escolar, pero lo cierto es que deben tener la indumentaria y en algunos establecimientos secundarios, llegar sin él implica que no los dejen entrar y o les coloquen faltas.

En algunas secundarias, por un supuesto "consenso" con los padres respecto a un código de convivencia, se hace obligatorio el uso de un uniforme diferente y de colores y logos que responden al color que eligen identificarse. Así es como los padres deben adquirir en ciertas casas de uniforme o en la cooperadora escolar las remeras o chombas con el color y logo del colegio, polleras, pantalones elegidos, y a ello se suman generalmente camperas al estilo universitario norteamericano, de estilo deportivo y con cierre que llevan el logo del colegio.

En este sentido, la secretaria de Gestión Educativa, ex directora de Educación Secundaria, Silvina Camusso confirmó a El Tribuno de Jujuy que lo único obligatorio en materia de uniforme para la escuela pública es el guardapolvo y aseguró que no se puede sancionar si no se usa. El dato es clave entendiendo que debe haber una flexibilidad en las escuelas.

Aplican sanciones

Carla Fleming, madre de alumnos de la Escuela Normal explicó que "a veces cuando avisaban que había acto debían ir con el uniforme, y en caso de que no iban con todo el uniforme no entraban al acto, y a veces hasta un llamado de atención o faltas por más que ya hayan registrado la asistencia, y si no le decían que iban a ser amonestados". Relató también que su hija iba con pantalones en días de frío y se cambiaba antes del acto porque en el secundario son estrictos.

Sin embargo, la funcionaria del Ministerio de Educación, Silvina Camusso consultada sobre la potestad de un colegio de sancionar o no a un alumno por no asistir con uniforme aclaró que "al no ser obligatorio tampoco puede ser sancionado". Atribuyó a los alumnos la elección del uso del logo en uniformes, asumiendo que con ello tienen el compromiso de cumplir.

"Los mismos chicos son los que quieren tener algo que los identifique como los alumnos de la escuela Normal, del Comercial, que se visten de verde. Eso hace que sea una identidad de la institución, por el sentido de pertenencia. Pero vuelvo a repetir, menos en este momento no se puede exigir al chico que si no cumple con el uniforme va a ser sancionado", afirmó. Camusso.

De hecho, explicó que hay algunas cooperadoras escolares que compran remeras y las comercializan a menor precio para abaratar costos, y aclaró que pueden vender de esta forma las cooperadoras que tenga personería jurídica.