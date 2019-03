Axel y un especial compromiso con el "No es no"

El momento más intenso del paso de Axel por el escenario del Carnaval de Los Tekis, fue cuando presentó el tema "No es no", que no sólo fue a partir de una sentida interpretación musical, sino también de un mensaje que invadió. En medio del tema, hizo un parate, y se dirigió al frente del escenario para pedirle a todos que cierren los ojos y piensen si alguna vez sufrieron de algún tipo de violencia pidiéndoles que levanten la mano, luego se dirigió a los que no levantaron la mano y les pidió que la levantaran si alguna vez habían tenido cerca a alguien que haya sufrido la violencia, y finalmente a quienes no levantaron la mano en ninguna de las oportunidades, le pidió levantarla como un gesto de compromiso en la lucha para erradicar definitivamente la violencia en el mundo.

Para esta interpretación además, Axel invitó a Magui Soria de Salta (participante de La Voz, programa de Telefe, donde él fue jurado). Recordemos que el tema se grabó el año pasado con la colaboración de Soledad Pastorutti.

Con este tenor, pero sin perder la alegría, transcurrió el show que presentó en esta, su primera vez en el Carnaval de Los Tekis, y en el Carnaval jujeño.

Salió al escenario temprano, antes de las doce de la noche y después de tres temas, entre los que incluyó "Sentir", le habló a Jujuy, manifestándose muy feliz.

Hizo temas de sus inicios, y los últimos lanzados, como "Aguariguay", también del año pasado, que grabó con India Martínez, y que en esta oportunidad interpretó junto a Laura González, quien hace coros en su banda.

Habló del significado del carnaval, que conoció en esta visita y sugirió vivirlo a pleno para sacarse todo lo malo y comenzar un ciclo con mucha fuerza.

"Vuelve" es otro de los temas ágiles con mucho significado que compartió antes de sentarse al piano blanco que se encontraba en el centro del escenario. Desde esa posición hizo temas más románticos como "Amo" y "¿Qué estás buscando?"

A partir de ahí fue pasando del piano a la guitarra, y de la guitarra a la trompeta, para cantar y hablar con el público.

También cantó "No pretendas" recomendando a todos "cuidar nuestra originalidad", porque "a veces dejamos de ser quienes somos para ser aceptados", comentó.

Y su propuesta encajó perfectamente en un ambiente festivalero. Porque dio el mensaje con alegría y con mucha frescura.

Contó sus tiempos de artista callejero, que dijo es una experiencia muy rica pero que tiene sus días grises, en esos días solía cantar un tema que lo ayuda a pasar esos momentos, y lo compartió, era "Vasos vacíos" de Los Fabulosos Cadillacs.

Luego invitó a Los Tekis para "cumplir un sueño", el de cantar algo juntos. Eligieron el tema sello de la banda jujeña, "Como has hecho". Cuando los jujeños subieron, le pusieron el sombrero carnavalero y se divirtieron mucho con esta experiencia.

Ya estaba cerrando su encuentro con Jujuy y volvió a hablar, sugiriendo festejar sin dejarnos nada adentro, no dar nada por sentado porque la vida nos golpea a todos de alguna manera, pero siempre es bueno celebrar la vida, y con el acompañamiento de todos cantó esa canción que salió en 2008, que lleva ese nombre ("Celebra la vida").

Para el bis, se animó a cantar "Me gusta Jujuy cuando llueve", aunque anticipó que no sabía bien la letra porque estaba improvisando. Así que le pidió a una mujer del público que subiera para que le dicte la letra. Con mucha simpatía terminó la zamba. Y la despedida definitiva fue "Tu amor por siempre" y "Todos somos uno".

Con total naturalidad se bajó del escenario para saludar, besar y hacerse selfies con el público que estaba más cerca.

Antes y después

La segunda noche del Carnaval de Los Tekis, inició con Mijitos y continuó con la impecable presentación de Jujeños, un grupo de gran calidad, que Los Tekis supieron invitar alguna vez al escenario de Cosquín (Festival Nacional del Folclore).

Antes de Axel también llegó Franco Barrionuevo, el chaqueño que se ligó a Jujuy cuando conoció a nuestro querido Luis Paredes quien falleció hace algunos años (con quien conformó el dúo Los Changos). Hoy Franco cuenta en su banda con la voz de su hijo Thiago, y también se dio el lujo de presentar a su hija de once años, Ain Barrionuevo, quien cantó un tema de Karina La Princesita con el acompañamiento de sus músicos. La pequeña se lució con una voz muy segura, y el público la ovacionó.

La dj An Fontana siguió conquistando al público con sus mezclas en cada uno de los intervalos.

Después de Axel llegaron Los Tekis con la segunda puesta de "Opuestos" en este marco que ellos vienen proponiendo hace diecisiete años. Fue alrededor de las 1.30.

El otro número central llegó pasadas las 3 de la mañana. Eran Los Rojas, Jorge, Lucio y Alfredo, quienes también habían sorprendido al público por la tarde haciendo un par de temas que anticipaban la presentación de la noche.

Cuando los hermanos se juntan hace un repertorio del monte, como explicó Jorge en una de sus intervenciones. Y el cierre con Coroico, coronó la segunda noche festivalera.