El cuidado dental en la etapa escolar del niño

La carie dental es una patología transmisible y el problema más frecuente en los niños en edad escolar, que puede evitarse con la prevención desde los primeros momentos de vida. Los especialistas sostienen que es primordial asistir al control odontológico, llevar una correcta rutina de higiene bucal, el consumo de alimentos saludables y disminución de productos ricos en azúcares.

Algunos niños generalmente disponen de dinero desde una edad temprana en la escuela, lo que les permite adquirir en el quiosco alimentos que no siempre son saludables para su salud bucal. En este contexto, la dentista sostuvo que es importante que el niño sea consciente de que no siempre puede ingerir productos dulces, " el padre debe tratar de comprarle la alimentación que va a consumir en las horas de clases, por ejemplo una fruta o mandarlos con un sandwich. Varias escuelas disponen de kioscos saludables donde los niños pueden consumir gelatinas y alimentos nutritivos", aseguró.

Si bien la higiene bucal comienza desde la gestación cuando la madre va a los controles, también hay que prestar atención a la higiene incluso en los recién nacidos. Sucede que algunas madres que dan el pecho no saben cómo hacer una limpieza bucal o creen que no es necesario hacerla porque los niños aún no consumen otros alimentos que leche materna. En este sentido, la dentista y pediatra, Adriana Sandoval indicó que en la etapa inicial del bebé, "cuando los niños nacen se les hace una limpieza de las encías una vez que amamantó, porque después se crea una leche ácida en su boca que hay que limpiar", sostuvo.

Ante la aparición de los primeros dientes, resaltó que los padres deben priorizar la limpieza bucal del niño con el cepillo dedal, "cada vez que ingiera alimentos, ya sea después del desayuno, las comidas y antes de ir a dormir. Eso va creando un hábito que hace que su boca tenga un medio bastante bueno para recibir los dientes". También, ante la erupción de los primeros dientes el niño suele sentir alguna molestia por lo que se encuentra en una etapa de querer explora el mundo principalmente a través de la boca. Para evitar estos dolores y picazón, la especialista recomendó el uso del mordillo u objetos de plásticos para empezar a comer, cómo las cucharitas que no tienen punta y no lastiman la boca del niño "eso los ayuda bastante a los niños y en especial los mordillos que se ponen en el refrigerador y al estar fresquitos les da bastante alivio" dijo. La dentista Sandoval sostuvo que cada etapa del desarrollo del niño tiene una manera de higiene bucal diferente, asimismo aconsejó asistir al odontólogo al menos dos veces al año (cada seis meses), cepillarse los dientes cuatro veces al día, después del desayuno, almuerzo, merienda y cena.

No obstante señaló que aquellos que son más propensos a contraer las caries, se les debe acortar el tiempo de visita al odontólogo para poder así tener un mayor control sobre la producción de las caries. "Por supuesto haciendo hincapié en que haya un cambio en su vida, en modificar las cantidad de veces de higiene, de tratar de mejorar el tema de la alimentación, el control de los azúcares, todos esos detalles hacen de que sea más rápida la prevención", resaltó.

Los dientes de leche

La importancia de los dientes de leche (dentición decidua o temporal) es vital para que los más pequeños puedan masticar correctamente durante los primeros años. La especialista Adriana Sandoval apuntó que esos dientes deben cuidarse minuciosamente, ya que van a marcar el desarrollo de los dientes definitivos, la alineación, el espacio óseo y el desarrollo de la cavidad bucal.

No obstante, señaló que algunos padres creen que esos dientes no son de gran importancia para la salud bucal del niño. “Cuando nacen los dientecitos hay que usar el cepillo dedal que es un cepillo con cerdas siliconadas, muy suave. Ese cepillo permite sacar todo el resto de alimentos y permitir que la boquita tenga un periodo de limpieza, (entre leche y alimentación)”, aclaró.

Asimismo aconsejó que a la hora de utilizar una pasta dental para el niño, es esencial consultar al odontólogo, “nosotros en general les decimos que si van a utilizar dentífrico debe ser muy poquita cantidad porque el niño lo primero que hace es tragar la pasta y eso contiene flúor. La otra opción sería no usar en una primera etapa el dentífrico y usar el cepillo con agüita, higienizar la boca y sacar todo tipo de resto de alimento o también usar unas gotas de flúor, que son un medio preventivo bastante importante para los padres”, finalizó.

Enfermedades de salud bucal

Los especialistas sostienen que las enfermedades más prevalentes de la edad escolar son la caries, la erosión dental y las mal oclusiones o defectos en la mordida. Todas ellas tienen mejor pronóstico si se las detecta precozmente.

En el caso de las caries, la dentista y pediatra, Adriana Sandoval, sostuvo que estas se producen por la cantidad de azúcar que consume el niño y la falta de higiene “al estar sin la protección del padre, los chicos compran lo que les gusta, cosas dulces que no son saludables para su dentadura” indicó. Por otro lado, sostuvo que a través del paso de alimentos pueden producirse infecciones virales como el herpes, “a veces los niños de jardín comparten el chupetín”.

Por último aclaró que el uso del hilo dental es indicado cuando el niño ya tiene los dientes permanentes que empiezan a parecer a partir de los 6 años, “cuando son muy pequeños no es recomendable, porque ellos no tiene la capacidad motriz y el uso del hilo dental capaz pueda lastimarles las encías” finalizó.

Por una rotura dental

Es normal que los más pequeños desde que empiezan a dar sus primeros pasos se pasen el día corriendo de un sitio para otro, descubriendo nuevos juegos y teniendo caídas frecuentes que en algunos casos dejan como resultado golpes en la boca ocasionandoles roturas en sus dientes. La dentista y pediatra, Adriana Sandoval dio una serie de recomendaciones que los padres necesitan tener en cuenta ante estas situaciones. “En el caso de que el niño se caiga y se rompa el diente, primero que nada el padre debe ver que no tenga otro problema a nivel general y si no es así deben acudir al odontólogo para que este vea el grado de destrucción ha tenido el diente”, indicó.

Detalló así que pueden darse casos en que haya sido afectado solo el borde, el esmalten, o un golpe bastante grande en donde se deberá hacer una exposición del nervio, dependiendo de eso, el odontólogo determinará cuál será el tratamiento.

Además especificó que suelen darse fracturas de dientes hasta la raíz, “en donde el diente ya no tiene la solución y en esos casos se hace la extracción, sino fue así y haya sido un golpe que fracturó los tejidos superficiales, hay soluciones de poder hacer una restauración con una protección del nervio y una medicación y alimentación blanda durante un periodo”.

Asimismo acotó que los padres deben reforzar el cuidado de la salud bucal de los niños con el cepillado y existen diversas técnicas con el cepillo que les pueden ayudar a sacar alimentos en algunas zonas difíciles de difíciles de llegar.