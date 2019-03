“Kuni” Fernández y su vuelta al gol

Alejandro Fernández viene de marcar el gol de la victoria en Zapla ante Gimnasia y Tiro y sueña con mantener la categoría. “Se me abrió el arco y esperemos seguir por esta senda”, sostuvo.

El delantero “merengue” ya piensa en San Martín de Formosa “será un partido diferente al que se jugó aquí, es una cancha chica, será un partido apretado, con muchos pelotazos, con muchos centros, vamos a ir a traer los tres puntos como todos los partidos”, opinó.

El “9” chaqueño sabe que llegan con los ánimos por las “nubes” debido a las últimas presentaciones “tenemos la cabeza en alta, venimos de dos victorias consecutivas, venimos bien, sirve para el grupo, para seguir solides y seguir por esta senda”, explicó al tiempo que agregó “nos ilusionamos, necesitamos tener un gran partido todo y se vienen dando”.

La felicidad de “Kuni” Fernández, además de los tres puntos, pasó porque volvió a marcar “venimos muy bien, se me pudo dar el gol y estoy contento por eso, uno trabaja durante toda la semana para esto, todos saben que el delantero vive del gol, por eso es fundamental para mí poder marcar amén que lo más importante es ganar porque necesitamos sumar siempre los tres puntos”, puntualizó.

Por otro lado, se refirió al sufrimiento de Zapla ante el “albo” la fecha pasada “lo sufrimos porque necesitamos ganar, eso te obliga a retroceder un poco las líneas, pero principalmente el nerviosismo y el querer ganar si o si de local, la gente te exige y la verdad que nosotros queremos quedarnos”, declaró Alejandro Ferández, sobre todo porque “de local tenemos que ganar todo, por suerte se nos viene dando, salvo contra San Martín que tuvimos una pifia pero la verdad que nos recuperamos muy bien”, subrayó.

En cuanto al funcionamiento que pretende el técnico Roberto Saucedo, el atacante “merengue” destacó: “El funcionamiento que pide el técnico la verdad que se viene dando, contra Gimnasia no pudimos resolver en la última jugada y terminamos sufriendo, pero ganamos y es lo importante, ante Juventud tuvimos buenos movimientos, poco a poco encontramos lo que pretende el entrenador”.

Por momentos, Fernández estuvo solo adelante “es un poco lo que me exige el profe, lo que me pide y creo que estamos cumpliendo, venimos de hacer un gran partido y de sumar tres puntos de oro, ojalá sigamos por este camino”, finalizó Alejandro Fernández en diálogo con El Tribuno de Jujuy.