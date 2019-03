Entrega de viviendas

Funcionarios de la Municipalidad de San Pedro de Jujuy y del Instituto de Viviendas y Urbanismo (Ivuj) entregaron recientemente las nueve viviendas a los adjudicatarios que restaban terminar de presentar la documentación correspondiente. El acto tuvo lugar en el Salón de la Patria del edificio municipal.

La ceremonia estuvo encabezada por el intendente Julio Bravo y el vocal social del Ivuj, Gustavo Muro, acompañados por la diputada provincial Lourdes Navarro; el secretario de Gobierno municipal, Cristian Aguirre, y la concejal Liliana Saldaño.

En la ocasión, el jefe comunal explicó que las nueve casas por diferentes motivos no habían sido entregadas a sus adjudicatarias en oportunidad de la visita del gobernador Gerardo Morales en enero pasado. También dijo que ahora se iban a ocupar de los cercos perimetrales, establecer los horarios de recolección de residuos, el recorrido de colectivos, plantar árboles y flores, como también velar por una sana convivencia entre los vecinos.

Gustavo Muro, por su lado, aseguró que ahora los jujeños tienen la posibilidad de acceder a la vivienda a través de un sorteo libre, habiéndose erradicado el amiguismo porque antes "el sistema de adjudicación muchas veces se hacía a dedo o debías ser amigo del funcionario". Esta gestión no pregunta "de qué partido es, simplemente que reúna los requisitos". Agregó que "en San Pedro este programa responde a 195 viviendas que se entregaron en enero pasado". El funcionario recordó la "etapa bastante oscura" vivida durante el gobierno anterior cuando desaparecían los fondos que llegaban para la construcción de viviendas. "Estamos hablando de más de 2.700 millones de pesos que llegaron a Jujuy y muchas casas no se hicieron y otras tantas no se terminaron. Hoy las casas tienen una fecha de inicio y una fecha de culminación", enfatizó al concluir.