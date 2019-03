"Necesito saber quién soy"

Laura Marina Muñiz fue hallada en agosto de 1980 con una quemadura en la espalda y envuelta en una sábana. En aquel momento, los profesionales que la asistieron estimaron que tenía cerca de nueve meses de vida. Al poco tiempo fue adoptada por Marina Jesús Figueroa y Ricardo Esteban Muñiz, a quienes considera sus padres y en la actualidad residen en General Villegas, Buenos Aires. Movida por la necesidad de completar su historia, inició hace un tiempo la búsqueda de su identidad.

"Necesito saber mi identidad biológica, de dónde soy; y también por una cuestión que tengo un hijo y él también tiene derecho a conocer su propia identidad", dijo en una entrevista concedida a este diario.

¿Por qué elegiste Jujuy para continuar tu búsqueda. Crees que tus padres biológicos pudieran estar aquí?

He probado en varios lados, lo que es Buenos Aires, lo hecho también en Merlo y en septiembre del año pasado hice una nota para Infobae. Hace unos años es que como que el norte me está tirando más, como que me llama más la atención el tema de la música, sus bailes.

¿Es como que lo sentís más cercano?

Sí, así lo siento y por eso surgió esto de venir para esta fecha. Escucho música andina y me pongo a bailar sin saber, me emociona. Siento que algo tiene que ver el norte conmigo y siempre me gustó el tema de los carnavales, pero para la fecha que se da en febrero no puedo viajar porque trabajo en temporada. Soy moza, entonces es imposible. Justo el año pasado miro que este año es en marzo, dije me voy como sea y así fue. Hice la reserva en Tilcara porque necesito vivir ese momento que tanto me llama la atención.

¿Qué sabes de tus orígenes?

En el año 1980 a mí me encuentran en un ascensor, en la calle Solís, en Capital Federal. Tenía aproximadamente nueve meses y una quemadura de tercer grado en la espalda. Me encontraron con la quemadura recién hecha envuelta en una sábana. De ahí me llevaron a Casa Cuna para poder hacerme las curaciones correspondientes y a los pocos días ya tenía mis padres adoptivos.

¿Sabés exactamente qué día te encuentran?

Ocho o diez de agosto de 1980 es lo que figura en el expediente.

¿Tenés otros hermanos, cómo está conformada la familia?

No, somos nosotros tres solitos. Ellos no podían tener hijos y me adoptaron más o menos grandes. Mi mamá hoy tiene 84 años y mi papá 76.

¿Te has hecho estudios para determinar si sos hija de desaparecidos?

En el 2006 con Abuelas me hice y me dio negativo con una comparación de 183 familias. De ahí en más no tuve noticias. Es lo único que puedo aportar en el tema de Derechos Humanos porque si no te da positivo, ellos no pueden investigar a nadie o buscar más sobre estos datos.

¿Existen bancos de datos genéticos a donde recurrir en casos como el tuyo?

Está el Banco de Datos de parte de Nación en el que vos aportás tus datos y decís a quién buscás, por las dudas que alguien se acerque con alguna historia particular o parecida o esté buscando una persona de esa edad, que también corre con un consentimiento para que te hagan un ADN.

¿Te hiciste un estudio de ADN?

A partir de la nota de Infobae, en septiembre del año pasado, surgió este contacto y pude participar entregando lo que es la documentación con el consentimiento para poder tener ese registro. Así que estoy esperando el turno para hacerme un ADN o contar con ese aporte en ese banco.

¿Tus padres adoptivos no te contaron si se hizo alguna investigación para determinar la identidad de tus padres biológicos y por qué te abandonaron?

Aparentemente no hay ningún dato, ni siquiera cómo me podría haber llamado o si había algún registro. Mi mamá preguntó en su momento si había algún nombre o algo y una jueza le dijo que no.

¿Tuviste la posibilidad de acceder a algún tipo de documentación vinculada con tu aparición en el ascensor de ese edificio? Se supone que debió haberse hecho una investigación policial en aquel momento.

Con el tema de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) tuve suerte y pude obtener mi expediente de adopción porque muchos desaparecieron, muchos se quemaron por el tema de la dictadura. Está específicamente que se me encontró en el ascensor en tal fecha, aproximadamente tantos meses. Igualmente mi fecha de nacimiento es ficticia porque es armada por mis padres biológicos. Es el 18 de septiembre de 1979.

¿Por qué eligieron esa fecha?

El 18 es porque mi mamá cumple el 18 de julio y septiembre por mi papá cumple ese mes.

En Casa Cuna no hay ningún registro de mi ingreso tampoco. Si bien ellos me fueron a buscar allí cuando me adoptaron, pero no hay un registro, un documento. Las carpetas en esos momentos eran todo un borrador. En la Casa Cuna las enfermeras me habían puesto Cecilia para no ser una NN.

Qué te dice tu corazón, ¿crees que vas a poder hallar a tus padres biológicos?

Primero de todo necesito completar mi historia, saber quién soy y de dónde vengo. Pero más allá de la búsqueda es como que siento que tengo dos hermanos, siempre lo presentí, no sé por qué. Así como siento esto del norte, siento que tengo hermanos. Esa también es mi búsqueda. La vida me dio amigas hermanas, amigos hermanos, pero necesito los míos.

¿Cuál fue la reacción de tus padres en este proceso de búsqueda que iniciaste?

Yo comencé en el año 2000 con mi búsqueda. Cuando lo plantee, mi mamá se lanzó a llorar y mi papá como diciendo: "qué hicimos de mal, por qué". Después se los expliqué, medio como que no entendían. Pasan los años y ellos como que son como hechos a la antigua, entonces es complicado. Mi papá me dijo: "yo reconozco y entiendo que vos tenés derecho a saber tu identidad, pero a mí nadie me va sacar el miedo de perderte". En un momento me lo planteó: "qué pasa si los encontrás". "Nada, voy a saber quién soy y me gustaría poder tener una relación. No voy a recuperar el tiempo perdido, tampoco quiere decir que me voy a alejar de ustedes y van a dejar de ser mis padres. Estoy súper agradecida de la persona y formación que tengo gracias a ellos, pero necesito completar esa historia".

Entonces le dije que no va a cambiar nada, mi relación con ellos va a ser igual, mis padres van a seguir siendo ellos.

¿Qué les decís a las personas que tengan dudas sobre su identidad?

Podemos venir encaminados y se nos dan un montón de cosas y a veces encontramos alguna piedra en el camino que nos hace aflojar o bajonear. Vamos a encontrar de todo. No hay que bajar los brazos ni perder las esperanzas tampoco.

¿Alguna vez te imaginaste como sería el reencuentro con tu madre biológica?

Calculo que si se da, me imagino que debe ser hermoso. De mi parte no vengo a reprochar, ni a recriminar ni a juzgar a nadie. En ese sentido el pasado ya está y no sé cuál habrá sido la situación, por qué se dio de esa manera. Hay un montón de posibilidades, que haya sido menor, que su familia haya entregado el bebé. Si en algún momento me quiere contar qué pasó, la escucharé, pero no soy quien para juzgarla ni nada por el estilo.

La persona que quiera completar su historia, ¿qué debiera hacer?

Si tenés dudas, tenés que ir a Abuelas, depende la fecha, o hay páginas por Internet que te ayudan. Una página muy conocida es dónde estás. Ahí se publican casos de madres buscando a sus hijos porque le han dicho que han fallecido, nacieron muertos, pero nunca los vieron, o que se los robaron. Hay muchos casos de personas que buscan a sus hermanos, tíos que buscan a sus sobrinos, mellizos, gemelos, abuelos que buscan a sus nietos, fuera de lo que es la dictadura con Abuelas. Es como una página de personas particulares que no tienen nada que ver con la dictadura.

En un momento de la entrevista Laura Marina Muñiz mostró la marca que le dejó la quemadura en la espalda.

Mi papá me dijo que parecía como si fuese una plancha dada vuelta y era de tercer grado, recién hecha cuando me encontraron.

¿Habrá sido accidental?

Calculo que sí, porque por más que estés en un momento de desesperación o lo que sea, marcar a un hijo con una plancha me parece muy fuerte.

¿Volviste al edificio donde te encontraron?

Volví al edificio y obviamente no pude entrar. Hay vecinos que viven hace más de treinta años en el edificio, me quise poner en contacto con ellos y no hubo caso. Nunca me contestaron, me clavaron el visto. Fui a una panadería cerca del edificio y ellos también hace años que están. Habían escuchado el comentario, pero nada más. Y el encargado del edificio ya falleció.

