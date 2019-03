El diagnóstico precoz sigue siendo clave para la sobrevida

Especialistas indican que la patología renal se puede prevenir, es silenciosa y no suele presentar síntomas en etapas avanzadas.Del 11 al 14 de este mes en Perico habrá charlas sobre conductas preventivas, factores de riesgo y actividades al aire libre.

Cada 14 de marzo se celebra el Día Mundial del Riñón por lo que en todo el mundo se llevarán a cabo diferentes actividades, como campañas de detección para crear conciencia sobre conductas preventivas, factores de riesgo y cómo sobrellevar las Enfermedades Renales Crónicas (ERC). En Jujuy, el Ministerio de Salud llevará a cabo durante cuatro días iniciativas para toda la familia y jornadas de detección temprana en la ciudad de Perico.

La ECR afecta a millones de personas en todo el mundo, incluso a corta edad, por lo que es esencial la detección temprana.

Bajo el lema "Salud renal para todos, en todos lados", la Organización Mundial de la Salud apunta a la importancia de cuidar la salud renal en los hábitos cotidianos y la prevención teniendo en cuenta los factores de riesgo más conocidos como la hipertensión arterial, diabetes, obesidad, el índice alto del colesterol y el tabaquismo.

Dado que los diagnósticos de enfermedades renales suelen establecerse en una etapa tardía y en las cuatro primeras fases del mal funcionamiento de los riñones no aparecen los síntomas, la referente de Prevención de Factores de Riesgo Cardiovascular del Ministerio de Salud, Carina Farfán, apuntó que la prevención es fundamental porque la enfermedad renal crónica (ERC) es silenciosa, afecta a los riñones y se puede dar a cualquier edad.

Las personas más propensas a padecer esta patología -comentó Farfán- son aquellas que presentan hipertensión, diabetes, tabaquismo u obesidad, por lo que resulta muy importante la realización de controles para un diagnóstico precoz.

"Deben hacerse un tratamiento porque muchas veces las personas cumplen el primer mes y piensan que ya están curadas, pero no es así; una vez que la enfermedad está instalada hay que tratarla, sino después vienen las complicaciones y una de ellas es el daño renal", acotó.

En cuanto a las funciones de los riñones especificó que cumplen un rol elemental para el organismo, que principalmente hace a la orina y a través de ésta elimina los desechos y líquidos de sangre y mantiene la sangre limpia y químicamente equilibrada. Además, el riñón ayuda en el control de la presión arterial, mantiene los huesos sanos, regula la formación de glóbulos rojos y el metabolismo de los huesos.

En este punto, explicó que la nefrona (la unidad estructural y funcional básica del riñón) a lo largo del tiempo se ve afectada con los factores de riesgo como la hipertensión, la obesidad y la diabetes, ocasionando que ésta deje de trabajar. "Si el daño es constante, la nefrona deja de funcionar pero las otras unidades que quedan hacen el trabajo extra y si este daño continúa, el riñón ya no funcionará", alertó.

Respecto a los tratamientos adecuados para esta enfermedad crónica, Farfán señaló que en primera medida el paciente debe hacerse la detección temprana, hacer un control a través de una un análisis de orina y ver además los niveles en la sangre, por ejemplo los valores de glucemia. "Hay que tener en cuenta si la persona tiene familiares que hayan padecido diabetes, por lo que deberán hacerse estudios para saber si tiene esa patología", ahondó. La referente de Prevención de Factores de Riesgo Cardiovascular también especificó que es esencial conocer los niveles de colesterol de la persona para tener el tratamiento oportuno. "Primero se basa en el cambio de alimentación y si no funciona se procede a los medicamentos necesarios para prevenir la enfermedad. En el análisis también detectamos cómo están los niveles de creatinina, porque se sabe que sus valores normales en la sangre son de 0,8 a 1,3 mg/dL, pedimos también otros estudios para ver si la función renal está apta o hay que empezar con el tratamiento", resaltó.

.Las personas más propensas a padecer la enfermedad renal crónica (ERC) son aquellas que presentan hipertensión y diabetes.La enfermedad renal crónica es la 11 causa de mortalidad en el mundo. En 2018 en Argentina la prevalencia de la ERC en mujeres fue del 12,4 %

Actividades por el Día del Riñón

Con motivo de conmemorar el Día Mundial del Riñón, el Ministerio de Educación en conjunto con la municipalidad capitalina y el hospital de Perico “Doctor Arturo Zabala” realizarán desde el 11 hasta el 14 de este mes actividades para concientizar sobre la prevención de las enfermedades renales en los Centro de Atención Primaria de la Salud, (Caps), de la ciudad de Perico.

Las iniciativas comenzarán el lunes 11 desde las 9 en el Caps de Santo Domingo, las personas podrán participar de una correcaminata, actividad física, movida aeróbica y stands saludables. Para el martes 12 será el turno del Caps de Aguas Calientes, se organizó una bicicleteada en la que participaran instituciones escolares y personal del lugar. Además quienes no tengan bicicleta pondrán disfrutar de las actividades recreativas.

En tanto que el miércoles 13 en el Caps de Pampa Blanca se hará una correcaminata, movida aeróbica y se apostarán stands saludables. Mientras que el jueves 14 en la plaza central de Perico se organizó una correcaminata con un recorrido de casi 2 kilómetros. Además se hará entrega de regalos y organizarán juegos recreativos.

En este sentido, el profesor del programa de Educación Física del Ministerio de Salud, Alberto Hinojosa, mencionó que también se prevé realizar control de presión arterial, charlas informativas sobre el cuidado del riñón, actividades que se pueden hacer para prevenir la patología, control del índice de masa corporal, peso y talla y perímetro de cintura para evaluar riesgo cardiovascular.

A su vez destacó que las Enfermedades Renales Crónicas (ERC) están asociadas a otras patologías y, en la mayoría de los casos, se relacionan a los hábitos de vida. “Con alimentación saludable y actividad física se pueden prevenir muchas de estas enfermedades”, sostuvo.

Por su parte, la referente de Factores de Riesgo Cardiovascular del Ministerio de Salud, Carina Farfán, indicó que lo primordial es tener un hábito alimentario saludable y consumir frutas y verduras. Además aconsejó medirse en el consumo de sal, ingiriendo sólo 5 gramos de sal por día, lo que equivale a una cucharilla de té.

La patología en el mundo y en Argentina

La Enfermedad Renal Crónica (ERC) es la alteración del funcionamiento de los riñones por más de tres meses y la pérdida gradual de sus funciones.

Según los últimos datos conocidos en 2018 por el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai), se estima que en el país la prevalencia de la enfermedad renal crónica en mujeres es del 12,4 por ciento de la población, lo que representa alrededor de 2.000.000 de argentinas con esta patología, que tiene más probabilidades de desarrollarse en las mujeres que en los hombres.

Tras un estudio realizado por la Sociedad Internacional de Nefrología (ISN) y Federación Internacional de Fundaciones del Riñón (IFKF por sus siglas en inglés), en el mundo se calcula que 850 millones de personas padecen enfermedad renal por diversas causas.

Además la enfermedad renal crónica (ERC) provoca al menos 2.4 millones de muertes al año, mientras que la lesión renal aguda (AKI, por sus siglas en inglés), un importante impulsor de la enfermedad renal crónica, afecta a más de 13 millones de personas a nivel mundial. También se dan de 2.3 a 7.1 millones de muertes prematuras por falta de acceso a diálisis, hemodiálisis y trasplante.

Tener un estado saludable

Los especialistas de la salud indican que mantenerse en un estado físico

do saludable ayuda a reducir la presión arterial y por lo tanto reduce el riesgo de sufrir insuficiencia renal crónica. Además aconsejan hacer actividades aeróbicas como caminar, correr o andar en bicicleta. También aconsejan mantener un control regular de los niveles de glucosa en sangre, monitorear la presión arterial, comer saludablemente, mantener una ingesta de líquidos saludables, no fumar y no automedicarse.