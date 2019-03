Los Manseros y La Beriso, variantes del carnaval

Loa Manseros, La Beriso y Los Bybys fueron los números centrales de la tercera noche del Carnaval de Los Tekis en la noche del domingo, en la Ciudad Cultural. Nuevamente el predio se colmó de público.

La noche se abrió con Diableros Jujeños y Canto del Alma, antes de adelantar un poco el horario de Los Manseros Santiagueños, que como habíamos anticipado siguen celebrando sus 60 años de historia. Se trata de una formación que sin dudas no ha perdido vigencia. En público hizo notar su fanatismo mansero en representantes de todas las edades, que cantaron con este tradicionalísimo conjunto folclórico fundado por Onofre Paz, quien se mostró muy simpático durante toda la actuación.

El público todo el tiempo estuvo pidiéndoles temas a estos santiagueños que entre otros temas hicieron "Puente Carretero", "Desde siempre y para siempre" y otros clásicos con su estilo en la vestimenta también muy clásico. El público le cantó el feliz cumpleaños en alusión a tan importante aniversario.

Para el bis, eligieron "Chacarera del rancho".

Como en cada noche, el pase entre un artista y otros estuvo cubierto por el trabajo de la dj invitada este año, Ana Fontana de Jesús María, Córdoba.

Y La Beriso subió al escenario a muy temprana hora, antes de lo previsto, a las 23.30, y comenzó cantando los temas que les dedican a los gobiernos corruptos y la justicia ciega de nuestro país, y las que invitan a su gente a "sacarse toda la mierda".

Con gran entusiasmo Rolando, el líder de la banda interactuó todo el tiempo con la gran masa de gente que se había llegado a la Ciudad Cultural para escucharlos. En cada intervalo vivaba junto a sus músicos y acompañando con sonidos de la batería a nuestra provincia: "Jujuy, Jujuy!", gritaban.

Rolando también se puso como Axel y otros artistas invitados a esta edición del Carnaval de Los Tekis, el sombrero carnavalero, y no se quedó con las ganas antes de terminar de usar la máscara del diablo.

Los Tekis anticiparon a Los Bybys, que llegaron dese México y que también se llevaron todos los aplausos y la voación del público. Para el final, como cada noche, se presentaron los esperados músicos de Coroico.

Los pinceles de Félix González en carnaval

Y el carnaval es fuerte inspiración para las artes plásticas desde siempre, y por eso en el Vip Diablo del Carnaval de LosTekis (uno de los espacios exclusivos), durante las cuatro noches festivaleras, estuvo pintando en vivo Félix González.

El artista plástico jujeño fue parte de la ambientación de ese lugar que ofrecía ciertos servicios especiales en su carpa, y el poder apreciar el proceso de creación desde el lienzo en blanco, era uno de ellos.

Félix Gonzáles es además el creador de la imagen del espectáculo "Opuestos" de Los Tekis, y toda la estética de la indumentaria de los músicos, que se caracteriza por ser sólo en blanco y negro esta vez.

González cada noche termina un cuadro que se sortea entre los espectadores de esa carpa Vip, y además expuso en este marco, los originales en blanco y negro que sirvieron para el diseño de la ropa de los artistas, cada uno representando a una región de Jujuy.

Cabe mencionar que González lanzó hace un tiempo la marca de ropa con diseños de carnaval Estoy Contento Con Mi Suerte, produciendo remeras y gorras exclusivas.

Luego le llegó la invitación de Los Tekis, para trabajar en la plástica de su espectáculo "Opuestos", con el gran desafío que significaba vestir un escenario y a los músicos, embajadores del carnaval jujeño, sin colores, sólo con blanco y negro. "Para mí fue una experiencia muy rica", explicó Félix en conversación con El Tribuno de Jujuy, interrumpiendo un poco su trabajo en la carpa "porque a lo largo de mi carrera, que no es tan larga pero sí muy intensa, siempre me gustó salir de la zona de confort, y me uní a este proyecto por pedido de los chicos (Los Tekis), en un momento en el que el color atravesaba mi carrera, y pasar al blanco y negro, que es tan complejo porque el color de por sí es muy lindo por naturaleza. Además tuve que pasar de mi etapa en lo abstracto, volver un poco a lo figurativo de mis comienzos, y los paisajes que no es lo que suelo hacer en general. Me gustó mucho ese cambio que propusieron ellos y nosotros acompañamos, desde nuestro humilde lugar", comentó.

Explicó que las obras originales de "Opuestos", estaban exhibidas en este Vip, y representan a los cuatro circuitos tradicionales de la provincia, las cuatro regiones, Puna, Quebrada, Valles y Yungas. Esos paisajes realizados en blanco y negro, se reflejaron luego en la indumentaria de cada uno de los integrantes de Los Tekis.

Sobre el proceso de creación, Félix comentó: "Acompañé la propuesta desde el nombre ’Opuestos’. El blanco y el negro no son colores, son tonalidades, ausencia de color, saturación de la mezcla de colores, por lo que es realmente todo un cambio. Cuando lo hablamos con ellos -Los Tekis- coincidimos en que el blanco y el negro es una combinación clásica, y a la vez es muy sofisticada y está presente siempre en la moda", explica.

A partir de esta experiencia, Félix también lanzó en su marca de ropa carnestolenda, una línea "Black & White" que se traduce en gorras y remeras.