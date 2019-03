El homenaje coreano a Luis Miguel que es furor en YouTube: “Ahora te puedes marchar” versión K-Pop

Un boom oriental. El género K-Pop, nacido en Corea del Sur en los 90, tiene un fuerte impacto en la Argentina por estos días. Se trata de pop coreano, viralizado mediante YouTube, que día a día se mete en la vida de miles de adolescentes.

Super Junior es una de las bandas que integran este fenómeno. Ya se presentaron en el país con gran éxito, e hicieron sacudir al Luna Park. Y ahora la rompen con un cover de Luis Miguel que estalló en YouTube y redes sociales.

Expertos en tomar hits occidentales y darles su propia impronta, los Super Junior recrearon el video de Ahora te puedes marchar, aquella canción que "Luismi" cantó en el Campo Argentino de Polo el viernes y sábado pasado, y que data de fines de los ochenta.

La buena fonética de los coreanos sorprende, así como la recreación fiel del videoclip del "Rey Sol". Todo ese cóctel, sumado a las pelucas rubias de los cantantes, emulando al dorado "Luismi", contribuyeron a la viralización del tema y al humor de los fans en redes sociales.

Esta no es la primera vez que Super Junior se acerca a la comunidad de habla hispana. Ya se despacharon con canciones como Mamacita, Lo Siento y One More Time (Ft. Reik).

Aquí, el video original para poder comparar con el cover de los alegres coreanos.

¿A partir de esta luismimanía, Super Junior se animará a más? ¿Doblará la apuesta e intentará con covers como La incondicional o La chica del bikini azul?