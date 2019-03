Pornovenganza: en La Rioja, un hombre irá a juicio por viralizar videos íntimos de su ex

Paula Sánchez Frega es riojana, tiene 28 años y es la primera del país que logra llevar a juicio a su ex pareja por difundir sus videos y fotos íntimas tras separarse.

Su caso cobró notoriedad a nivel nacional en junio de 2017 cuando el hombre fue procesado con prisión preventiva (pero con beneficio de excarcelación) por los delitos de "coacción" y "lesiones leves calificadas", embargado por 30 mil pesos y enviado a juicio oral tras una causa en el Juzgado Nº3 de La Rioja a cargo del magistrado Gustavo Farías. Todavía queda por definir la fecha de inicio del proceso.

El nombre y la imagen de su ex pareja no son incluidos en este artículo por pedido de Paula misma: el hombre al que envió a juicio le impuso una restricción que la obliga a no mencionarlo de manera pública, con obvias consecuencias legales si es que lo hace.

"Fue una relación tóxica y conflictiva que duró 8 meses. Lo conocí cuando me fui a tatuar al local de él. Al tiempo iniciamos un relación y terminó viviendo en mi casa", le contó Paula a Infobae, quien a su vez admitió nunca se llevaron del todo bien y que la relación entre ambos estuvo marcado por diversos factores de violencia.

"Empezamos a celarnos mutuamente y ya discutíamos por cualquier cosa. Además de daños psicológicos hubo lesiones físicas. No lo soporté más y le pedí que se fuera a vivir a otro lado. Pero él no se bancó que lo dejara y tras amenazarme de muerte decidió viralizar por WhatsApp mis fotos y videos íntimos", relató.

Mientras los familiares y amigos de su ex usaban las redes sociales para atacar a Paula, en la prensa local empezaron a circular varios de los audios intimidantes que este hombre le había enviado: "Te voy a hundir, te voy a destrozar la vida", le dice en uno. "Mirá, h.. de p…, te voy a matar", la amenaza en otro.

Pero ella no se amedrentó y decidió recurrir a la Justicia para ponerle fin al hostigamiento: presentó todas las pruebas necesarias, logró una restricción perimetral y hasta marcó un hito. "Mi ex fue procesado y va a juicio oral, algo inédito en el país", señaló. Tras hacer público su caso, Paula enfrentó una fuerte depresión que la llevó a encerrarse en su casa.

"Lo que me sucedió a mí no es un caso aislado. Hay chicas que han llegado a suicidarse . Yo vengo de un tratamiento psicológico y de otro con psicofármacos. Sigo con trastornos de ansiedad pero no voy a dejar esta lucha. Espero que la justicia dicte un fallo ejemplar y siente un precedente", dijo la joven, quien a su vez remarcó que hoy su misión pasa por "concientizar a las personas para que no se dejen filmar ni sacar fotos por nadie, por más conocidos e íntimos que sean, porque una nunca sabe lo que pueda pasar el día de mañana".