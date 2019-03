Consejos útiles para proteger la piel tras el carnaval

Por Luis Caraballo

El intenso calor que hubo durante estos días, sumado a la exposición al sol que muchos tuvieron durante el carnaval como así también el contacto con talcos, pintura y nieve artificial, requiere profundizar chequeos médicos debido a las lesiones superficiales que se pudieron generar.

En diálogo con este matutino Oscar Smith, dermatólogo, contó sobre las heridas en la piel que son consultadas por los pacientes año tras años. "Siempre dije que la alergia al sol es rarísima y hasta inexistente. Lo que puede haber es una sensibilización ante el sol, como pueden generar los perfumes baratos, las plantas y sus hojas como las higueras, y también algunos remedios", dijo.

Si a eso se añade que la mezcla de pintura, talco y nieve artificial bajo el sol, más la colocación de protector solar y su no renovación como se indica cada dos horas, puede generar irritación en la piel más el brote de sarpullido en partes del cuerpo como los codos, los brazos y la cara. En este sentido, mencionó que la automedicación puede agravar el cuadro de sarpullido si no se toma una medicación recetada.

"Cuando uno toma un remedio, hay algunos que pueden hacer sensibilizar la piel ante el sol. Hay que leer los prospectos de los medicamentos para ver las reacciones adversas que puede generar", insistió el dermatólogo.

Cabe aclarar que no solamente el efecto de la radiación solar genera irritaciones, sino también la presencia de basura en la zona y plantas de las que se desconoce su procedencia y que abundan en lugares descampados.

Manchas blancas

Una de las cuestiones que deja atrás el mito hacia una alergia al sol, es el tratamiento sobre las manchas blancuzcas que aparecen en la cara de una persona.

Smith indicó que "las marcas blancas que aparecen en el rostro de algunas personas, especialmente en los más jóvenes, es un brote de alergia por contraer parásitos intestinales y con el sol quedan expuestas. A esta enfermedad se la debe combatir tomando sol en un tiempo no prolongado más la colocación de una crema antialérgica".

Las recomendaciones que se hacen durante la época es que la colocación de gorra es necesario para cubrir el rostro, la renovación del protector solar es cada dos horas y no se deben colocar productos en la piel que pueden generar reacciones.

Principalmente, en relación a la ingesta de medicación por pastillas para brotes alérgicos, el dermatólogo indicó que "se toma corticoides y es como tomar veinte remedios juntos. Si se toma de manera voluntaria puede llegar a generar veinte reacciones malas, puede producir caída de cabellos, dolores de huesos o calambres. Es un remedio, sí, pero hay que tener en cuenta todos los inconvenientes que puede tener", dijo.

Lesiones en picaduras

En esta época abunda gran cantidad de mosquitos por distintas zonas por lo que tiende a haber un mayor número de picaduras. Las personas al momento de la comezón, se rascan y se causan lesiones dejando una herida que puede desencadenar en otra más profunda.

Si a eso se le agrega que por la radiación solar el uso de perfumes y cremas o protectores solares sin su remoción como se indica, pueden generar otras lesiones confundiéndolas por una alergia, de modo que hay que evitar rascarse.

Otros cuadros dermatológicos propios de verano

TRATAMIENTO / ES NECESARIO REALIZAR CHEQUEOS ANTE LA APARICIÓN DE LESIONES.



La aparición de lastimaduras en la piel no se debe únicamente a la exposición al calor. La explosión de granos y mal cortes de uñas son otras de las situaciones que puede padecer un paciente al momento de concurrir a un dermatólogo.

“Generalmente, y lo que más me preocupa son las picaduras de mosquitos, sobre todo les digo que eso no genera una alergia sino otras reacciones. Hay mucha gente que se va al campo y vuelven con coronillas, hay que llevar un buen repelente”, mencionó el dermatólogo Oscar Smith.

Teniendo en cuenta que en la zona del Ramal, particularmente en Ledesma, San Pedro y Yuto, por las altas temperaturas que se dieron por la noche durante los corsos, la presencia de mosquitos es abundante. Al momento de la picadura no se debe rascar hasta lastimar la erupcion que salió en la zona.

Uñas encarnadas

Otras de las dolencias que se pueden presentar y que se da con mayor frecuencia son las uñas encarnadas. Lo que se conoce como el “uñero” es la principal forma que se tiene de autocurar en la mayoría de los casos. “La gente se lo provoca cortándose las uñas del pie muy en contra. Estos no saldrían si la persona se corta de la misma manera que las uñas de las manos, porque nadie tiene uñero en los dedos de la mano”, enfatizó Smith.

El dermatólogo Smith hizo a su vez un llamado a todos los padres de los niños que concurrirán a la escuela en los próximos días tratando de evitar el contagio de piojos y liendres, típico en el período escolar en los más jóvenes.

“Para evitar eso, se debe tener el pelo bien rebajado porque el piojo se mete en la raíz del cabello y lo que se ve son las liendres. Hay que tener en cuenta que los piojos saltan en la cabeza y es una patología muy contagiosa”, finalizó el profesional.