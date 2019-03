La deuda con comedores es de más de un millón de pesos

PAGO DE NOVIEMBRE / FUE EL ÚLTIMO QUE PERCIBIERON, FALTA DICIEMBRE, ENERO, FEBRERO Y MARZO Y QUE LOS MONTOS SE ACTUALICEN.

El pago correspondiente a noviembre fue el último que el Gobierno provincial depositó para los comedores de Jujuy que se encuentran inscriptos en el programa de refuerzo nutricional. Les deben cuatro meses y el monto asignado que ronda los 6 pesos por comensal no es actualizado desde hace dos años.

Por 150 personas que asisten en promedio a cada una de estas instituciones, el dinero asignado es de 20.550 pesos, por lo que la deuda que existe en los 15 comedores de la Red es de 1.233.000 pesos, aproximadamente. Cabe mencionar que en la Red hay en total 23, pero 8 de ellos no reciben ninguna ayuda de Provincia.

Sumado a eso, la última vez que este saldo aumentó fue en enero del 2017 cuando pasó de $5,90 a los $6,85 que se mantienen hasta el día de hoy. Antes, la cuota no se había acrecentado desde octubre del 2014 hasta diciembre del 2016.

Este programa es un aporte que el Gobierno les brinda a los comedores de municipalidades, de comisiones municipales, del obispado y de ongs.

"Además de la importante demanda que cada vez es mayor hay un retraso considerable en el pago del programa provincial que nos ayuda. Pedimos una audiencia para hablar con la nueva ministra de Desarrollo Humano, y esperemos que se solucione esta situación", sostuvo Elena Baca, referente del centro comunitario "San Pantaleón" ubicado en el barrio Malvinas Argentinas, una de las instituciones que encabeza la Red de Comedores de Jujuy.

En ese sentido, Juan Carlos Vargas, también del "San Pantaleón", mencionó que "no queremos que esta situación recaiga sobre la nueva ministra, sabemos bien que no es ella la que decide para dónde se destina la plata que entra a la provincia, los que deciden son el gobernador y ministro de Hacienda".

Al respecto aseguró que históricamente siempre hubo retrasos en el pago de este programa, "pero antes era de 1 o 2 meses, desde el 2016 que son 3 o 4. También se les demora el pago a los proveedores de alimentos, el año pasado llegaron a deberla hasta siete u ocho meses", dijo.

Más de la mitad de los comedores que se encuentran en la Red debe cerrar para las vacaciones, al menos un mes, para reponerse económicamente. "Cuando nos reunimos con las demás instituciones de la Red siempre coincidimos en lo mismo, a todos nos está costando mucho salir adelante y hay algunas que están a punto de cerrar", indicó Elena Baca.

"El Gobierno también nos da choclo en lata, arroz en lata, fideos en lata, etc. Parece que piensan que dándonos esos nos vamos a quedar tranquilos por la deuda pero no es así. Nosotros tenemos un plan nutricional hecho por especialistas y eso casi ni nos sirve porque cocinamos en grandes volúmenes", manifestó Baca.

Mayor demanda

Al igual que "San Pantaleón", los demás comedores que componen la Red aseguran que cada vez son más las personas que se acercan a ellos. "Se paran en la puerta y miran cómo comen los demás, eso nos toca el corazón y no podemos negarles la comida", dijo. Esta difícil situación impacta en la realidad de estas instituciones que cada vez tienen mayor demanda. "Me llama mucho la atención la cantidad de personas que llegan a pedirnos un plato de comida. Ahora vienen abuelas que no tienen para comer, en tantos años nunca nos pasó eso. Siempre fueron madres y sus hijos los que llegaban". Nunca les niegan la comida pero a ellos se les complica demasiado ya que tienen un cupo fijo de personas y no quieren bajar la calidad del servicio que ofrecen.

“No tienen ni para comer, menos para los útiles”

“SAN PANTALEÓN” / EL COMEDOR RECIBE A NIÑOS Y ADULTOS TODOS LOS DÍAS.

Como ocurre en la mayoría de los comedores y merenderos, la asistencia que brindan no solo pasa por la alimentación, sino también por otras cuestiones que son necesarias en la vida cotidiana de las familias de escasos recursos que precisan colaboración.

Elena Baca comentó que “lamentablemente hay niños que no tienen ni para sus útiles escolares o para el uniforme. Sus padres no tienen para comer, menos para los útiles. Nosotros tenemos que estar viendo cómo hacemos para que ellos puedan estudiar como merecen, porque el Gobierno no los ayuda”, señaló.

Para ayudar al comedor, la dirección es calle Arismendi esquina Peatonal 38 del barrio Malvinas y el teléfono es 4251973.

Remarcó que “tenemos que andar como mendigos pidiendo que nos ayuden, la verdad que la situación es muy crítica y desesperante. Ahora si nos reunimos con la ministra (Natalia Sarapura), le vamos a plantear todo eso”.

Baca concluyó diciendo que “a la gente ya no le alcanza ni para lo mínimo, estamos atravesando un contexto de crisis muy fea y estamos sobreviviendo a pulmón. Tenemos muchas deudas porque pedimos fiado para poder solventar los gastos y después debemos pagar. Encima las tarifas son cada vez más caras, por lo que la situación se nos complica mucho seguir adelante con los comedores”.