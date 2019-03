Serpentina, papel picado y bebidas para "bendecir" todo lo nuevo

En una jornada a pleno sol, como indica la tradición todos los martes de carnaval, los humahuaqueños chayaron sus autos y casas y las comparsas chayaron sus mojones y salones.

El Martes de Chaya es una costumbre ancestral que se mantiene viva en el norte y que se realiza principalmente para agradecer a la Madre Tierra por todos los logros y los bienes obtenidos durante el año. Quienes practican esta ceremonia lo hacen un día antes del Miércoles de Ceniza como agradecimiento a la Pachamama por las bendiciones recibidas durante el año.

FESTEJO TRADICIONAL / LIDIA TOCONÁS Y SU FAMILIA OFRECIERON UN GRAN ALMUERZO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO.

En esta ciudad histórica, esta tradición se mantiene vigente y los pobladores por lo general se reúnen, comparten un almuerzo y luego chayan sus vehículos, casas y en el caso de las comparsas chayan sus salones, sus mojones y toda aquella adquisición que simboliza progreso.

Como en toda la provincia, los humahuaqueños además aprovecharon este día para disfrutar en familia y con amigos, sahumar y chayar todos juntos las pertenencias adquiridas en el último año y pedir más prosperidad.

Además, en esta fecha las diferentes comparsas humahuaqueñas también chayaron sus mojones y realizaron ceremonias de chaya muy participativas, en las que hay padrinos de bandera, de bebida, de ceremonia, de mojón, de música, de comida. Cada padrino se encarga de brindar lo que le corresponde y así logra llevarse a cabo la ceremonia comunitaria.

BENDECIR LO NUEVO / EN LA PLAZA DE TILCARA LOS LUGAREÑOS Y TURISTAS CELEBRARON EL MARTES DE CHAYA DERRAMANDO BEBIDAS SOBRE LOS VEHÍCULOS ADQUIRIDOS RECIENTEMENTE.

Lo primero que se hace en esta ceremonia es abrir el pozo y allí se prepara el mojón. Luego se pide permiso a la Pachamama y se reza un Padrenuestro, para tener también la bendición de Dios. Durante esta ceremonia solo se da bebida a la Madre Tierra y representando a la dualidad, un hombre y una mujer van pasando a chayar el mojón.

Después del mediodía, en las calles de este pueblo quebradeño se pudieron observar numerosos vehículos cubiertos con serpentinas, papel picado, talco y bebidas cumpliendo así con esta tradición tan arraigada que se transmite entre generaciones.

Chayar es agradecer y pedir

Traducir la palabra “chaya” trae todas las complicaciones de esa difícil tarea de pasar conceptos de una cultura a otra, pero el tema es que, pese a su origen quechua, chayar es un acto que se mantiene vigente dentro del vocabulario y las acciones de buena parte de nuestros comprovincianos.

De alguna manera, lo que se hace el martes de carnaval tanto como en agosto, es ofrendar. Se ofrenda para que un bien, pongamos por caso, dé lo mejor de sí para nuestras vidas. Un auto, una casa, son chayados para que cumplan con aquello para lo que los compramos, pero la cultura andina tiene en sus raíces eso de reciprocidad que no siempre se entiende bien, y entonces el acto de ofrendar para que un vehículo nos transporte pero no nos accidente, por ejemplo, es a la vez un agradecimiento por haberlo podido comprar.

Una y otra cosa, ambas juntas, sucedieron en este martes, última jornada del Carnaval Grande. El carnaval, en esta parte del mundo al menos, tiene que ver con el agradecimiento por las cosechas y el multiplico de los animales. Se señala la hacienda, se marca el ganado, se baila con la chala y se augura.

Desde la mañana del martes, muchas familias salen a la calle para enflorar sus autos. En el mercado, como en agosto a justo medio año de distancia, se vuelve a vender la koa que los sahuma y limpia, y quien recibe en ese marco la serpentina por rosario, el talco blanqueando el cabello, el brindis, sabe que participa del pedido de los anfitriones y, al mismo tiempo, fomenta su propia ventura.

Para muchos no es más que otro día de carnaval, pero para el hombre y la mujer quebradeños es hacer aquello que hacían los abuelos.

Festejo tradicional en barrio Providencia de San Pedro

Con fe y algarabía, Lidia Toconás compartió el festejo de Martes de Chaya en barrio Providencia de la ciudad de San Pedro junto con vecinos, familiares y amigos, una tradición que ya lleva 15 años en la “Perla del Ramal”.

La convocatoria, como todos los años, se realizó en avenida 9 de Julio, casi esquina San Luis. Justo frente de donde se encuentra ubicada la verdulería de Lidia. Ese lugar donde nació esta hermosa costumbre del Martes de Chaya y donde también se rinde tributo a la Pachamama.

“Estoy contenta porque todas las cosas me están saliendo bien. Primero tengo que agradecerle a Dios y después a mi Pacha, porque mi pequeña verdulería esta creciendo cada día mas”, comentó Lidia.

Muchos de los que hoy acompañan y agradecen a la Madre Tierra, en este Martes de Chaya, son vecinos, amigos y también clientes de la verdulería. Personas con las que Lidia ha generado un vínculo muy agradable, que se fue fortaleciendo a lo largo de estos 15 años. “Todos colaboran con una u otra cosa para que se haga la fiesta. Yo con mi hija atendemos, todos los años a las casi 100 personas que participan de este Martes de Chaya”, explicó.

“Principalmente se agradece por la salud y el trabajo de todas las familias. La unión de todos, de mis clientes y de todos los amigos de Providencia. Estoy muy contenta por todo lo que me brindan”, manifestó la organizadora, quien se mostró muy orgullosa y espera que esto perdure por muchos años mas.

En un clima familiar, el Martes de Chaya se vivió a pleno en San Pedro. Talco, serpentina y nieve adornaron una jornada diferente para despedir el fin de semana extra largo.

La feria de Perico se vistió de fiesta



FERIA MINORISTA / LOS COMERCIANTES SAHUMARON EL PREDIO PARA UN MEJOR AÑO.

La tradicional y ancestral celebración de la chaya es realmente un clásico en la feria minorista de esta ciudad, un lugar donde todos los años cientos de personas se acercan para disfrutar con su familia y es un día en donde los feriantes dan una muestra de agradecimiento por la bendición de su trabajo.

La concentración fue a las 10 de la mañana en el patio que posee el predio ferial de barrio El Progreso de Perico, allí cerca de los sanitarios comenzaron con el ritual, en el mojón que fue encabezado por el intendente de la ciudad Rolando Ficoseco, junto a otros feriantes. Luego sahumaron todos los puestos de ventas de la feria, los vehículos de los trabajadores comerciantes, a modo de agradecimiento por lo recibido en el último año.

Luego el almuerzo populoso en el lugar, donde compartieron las autoridades municipales, autoridades de la feria y los mismos feriantes, las comidas tradicionales, especialmente preparadas para la ocasión, con el fin de conservar lo ya instalado en materia cultural.

Estuvieron ausentes la mayoría de los integrantes de la actual comisión directiva del mercado minorista periqueño, lo que llamó la atención de todos, de hecho en un principio, hace semanas atrás, no se tenía previsto realizar este tradicional evento, debido a una decisión tomada por el presidente. Cuando esa decisión tomó estado público, de inmediato el encargado de la feria Francisco Fara se reunió con autoridades de la Municipalidad de Perico y feriantes que son exintegrantes de la comisión directiva y decidieron realizar el evento que concluyó con baile popular.