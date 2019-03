Turista se olvidó toda su documentación en una farmacia jujeña e hicieron de todo para localizarla

A través de grupos de "jujeños" en las redes sociales como Facebook, una mujer de la provincia de Tucumán agradeció la solidaridad de una familia de jujeños. Es que la mujer que vino a Jujuy a disfrutar del fin de semana largo de carnaval, se olvidó su billetera con documentación personal en una farmacia del barrio Alto Comedero, y desde allí movieron "cielo y tierra" para lograr contactarse con ella. Una vez que localizada devolvieron las cosas tal y como las habían encontrado.

Por este motivo es que Susana Aguilar, una jujeña que vive en San Miguel de Tucumán, expresó su agradecimiento a través de las redes sociales para destacar el gesto que tuvo el propietario de la farmacia y su familia.

"Quiero agradecer públicamente a la sra. Patricia Medina,al sr Hernán Mercado y a su hija; dueños de la farmacia Monserrat de Av. Fuerza Aérea 68 en Alto Comedero, ya que el lunes regresando a Tucumán compré un remedio en su comercio y olvide mí billetera con toda mí documentación hicieron todo lo posible para comunicarse conmigo, para avisarme que estaba allí a resguardo de ellos. No solo nos ayudaron indicándonos el camino correcto para salir a la ruta sino también me salvaron de un terrible problema. Jujuy no solo es una hermosa provincia sino que tiene también personas de gran corazón, muchas provincias deberían tomar ejemplo de cómo se crece por fuera y por dentro para hacer un país mejor".