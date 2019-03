Zapla irá con una variante a Formosa

Altos Hornos Zapa entrenará hoy desde las 16 y por la noche partirá rumbo a Formosa. El sábado a las 17.30 visitará a San Martín con el arbitraje de Jorge Sosa y las asistencias de Sergio Pérez, ambos de Corrientes, y Daniel Zamora de Paraná.

De entrada no podrá contar con Tello, el volante central llegó al límite de tarjetas amarillas, por lo tanto debe purgar una fecha de suspensión. Hoy en el ensayo táctico define el reemplazante.

La confianza por el buen momento se percibe en Palpalá, por eso el defensor Sebastián Robles destacó la importancia de las dos victorias en todos los aspectos. "Vamos a ir a ganar, estamos predispuestos a eso, todos los partidos salimos a ganar y tenemos confianza y la fe que venimos teniendo", anunció.

Robles destacó: "Cuenta mucho el momento, no tenemos lesionados, una baja que es Facundo Tello por amarillas, pero después todos están listos para cuando les toque entrar aportar un granito de arena", opinó al tiempo que comentó: "La confianza la damos entre todos, tanto los que entramos a la cancha como los que quedan afuera, es un trabajo duro que implementamos en la semana y lo trasmitimos los fin es de semana".

Pero el defensor de Zapla no quiere salirse del libreto "sabemos que estamos a tres puntos, pero nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, después con la ayuda de Dios y los resultados que se nos vienen dando vamos a salir", puntualizó remarcando "no debemos perder la atención y el objetivo que tenemos, debemos estar tranquilos, aún no se logró nada y todavía quedan un par de fechas", subrayó Robles.

Sobre las dimensiones de la cancha manifestó: "Es una cancha chica, trabajamos en espacios reducidos, va a ser un partido duro, trabado, de ida y vuelta y gana el que menos errores cometa, de un pelotazo estas en el arco rival, por eso tenemos que estar concentrados y atentos", finalizó Robles.