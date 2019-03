Cerca de 30% de docentes hizo paro en Perico

En la ciudad de Perico hubo una alta adhesión al paro docente durante el primer día de clases. En algunas escuelas primarias hubo muy pocos maestros, pero en otras el inicio del ciclo lectivo 2019 fue normal.

Mayormente los docentes que provienen desde otras ciudades fueron los que se sumaron al paro. Uno de los establecimientos primarios con mayor cantidad de alumnos inscriptos es la escuela Nº 64 "Independencia", la cual en el turno mañana tuvo una ausencia del 30% y en el turno tarde del 15%, mientras que los porteros no se plegaron a la medida de fuerza.

Otro de los establecimientos más grandes de Perico es la escuela Nº 236 "Ejército del Norte", allí en el turno mañana solo dos docentes que se ausentaron y en el turno tarde la actividad fue normal y los porteros acudieron todos a cumplir sus respectivas tareas.

Mientras que en la Escuela Técnica Nº 1 "Humberto Samuel Luna", que también registra una alta matrícula de estudiantes, los docentes asistieron en su totalidad en los dos turnos, también los alumnos de primer año, que lo hicieron con asistencia completa. Donde sí hubo ausentes fue en los cursos superiores debido a que todavía se encuentran en la semana de exámenes, porque las fechas asignadas habían sido corridas para estos días, no obstante hubo gran ausencia de los estudiantes técnicos en el inicio del presente año. La Escuela Provincial Agrotécnica Nº 7 "Ingeniero Ricardo Hueda" es la que más inasistencia de docentes registró, pues un 95% no fue a trabajar. Hoy se sabrá si los docentes ausentes se adhirieron o no al paro, ya que tienen un plazo de 24 horas para justificar su inasistencia.

En el resto de las escuelas la actividad fue normal.