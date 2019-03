Con ausencia de alumnos y docentes las aulas estuviero semi vacías en el primer día

El primer día del ciclo lectivo se inició ayer en esta capital con aulas despobladas en la mayoría de las escuelas primarias y secundarias. Uno de los factores fue la gran inasistencia de los alumnos que en muchos casos superó el 50% y el dispar acatamiento al paro docente que continuará hoy. En algunas secundarias aún no culminaron exámenes, y en varias primarias faltan un porcentaje por confirmar la inscripción.

La postal de la mañana de ayer, en que se inició el ciclo lectivo 2019, tuvo como denominador común la escasez de alumnos. Es que en muchos edificios educativos la constante fue el silencio del acostumbrado bullicio del primer día de clases, que se generalizó por la gran inasistencia del alumnado que por la desigual adhesión al paro de 48 horas decretado por los gremios docentes Adep y Cedems.

AUSENCIA DE ALUMNOS / EN LAS AULAS SE VIERON VARIOS BANCOS VACÍOS Y CON POCA PRESENCIA DE ESTUDIANTES.

Sin embargo, y quizás por la advertencia del Gobierno provincial de descontar los días "no trabajados", la adhesión al paro, al menos en el turno mañana de ayer, fue dispar.

Así lo relevó El Tribuno de Jujuy recorriendo y consultado a los directivos de escuelas de ambos niveles, primario y medio de esta ciudad.

Por un lado la Escuela Nº 326 "Buenos Aires" de Los Perales no tuvo clases y sólo contó con el personal administrativo. Sucede que si bien el acatamiento a la medida de fuerza fue del 80% del total de 21 docentes, no hubo clases en ese establecimiento de jornada completa debido a que el porcentaje restante de maestros corresponde al de docentes que aún no fueron nombrados y dos que están con licencia.

"Vinieron solo cuatro chicos y se fueron retirando. Le avisamos a los chicos que vinieron que los docentes se adhirieron al paro", explicó la secretaria del establecimiento, cuyas aulas y comedor estaban cerrados.

Mientras, con una adhesión diametralmente diferente, la Escuela "Belgrano" tuvo clases pero con aulas poco pobladas debido a la gran ausencia de los alumnos.

ESCUELA BELGRANO / CON UNA BAJA ADHESIÓN AL PARO PERO ALTA INASISTENCIA DE ALUMNOS, PREVÉ EL ACTO DE INAUGURACIÓN DEL CICLO LECTIVO PARA EL VIERNES.

"Tenemos un 39% de docentes adheridos al paro. En total son 31 con los de materias especiales, pero hay grados que no tienen reemplazantes y no se los cuenta como adheridos al paro. Se recibió a los papás y a los alumnos al inicio, a las 8.30 y se les explicó que estaban adheridos al paro, y los papás retiraron a sus chicos y le dijimos que vengan el viernes porque el paro es por 48 horas", explicó la directora de la Escuela "Belgrano", Lidia Farfán.

De hecho, entendiendo que quienes adhirieron ayer también lo harán hoy, la directora anunció que el viernes será el acto inaugural del ciclo lectivo 2019 con todo el plantel docente y los alumnos. También explicó que en la escuela ya se hizo la desinfección y se cambió las luminarias por fluorescentes ya que los empotrados les resultaban muy caros a la hora de reponerlas

En la misma línea, otra escuela centenaria, la Normal, tuvo poca adhesión al paro. "Nosotros tenemos un sólo docente adherido al paro, de un total de 32, lo que sí tenemos es una baja asistencia de chicos. No sé qué pasó, quiero pensar que es por la cuestión del paro, el mal tiempo de anoche. Hay alrededor de 12 chicos por grado de un promedio de 36 a 37", afirmó el director de la Escuela Normal de nivel primario, Walter Gutiérrez.

Otro fenómeno que se repitió en varias escuelas fue la falta de matriculación de los alumnos, es decir que muchos aún no confirmaron la inscripción en los establecimientos. Sin embargo, es posible que uno de los factores sea el cobro de la cooperadora como parte del protocolo de inscripción. En la Escuela Normal, el director dijo que sólo están matriculados el 75% de los alumnos.

En la mayoría de las escuelas primaron los pupitres vacíos

EET / HUBO MUCHAS INASISTENCIAS Y LOS CHICOS SE QUEDARON DURANTE LA JORNADA, MUCHOS DE ELLOS SIN CLASE.

El relevamiento realizado por el Tribuno de Jujuy registró un panorama similar en varias escuelas de toda la capital, donde el denominador común fueron las aulas con pocos alumnos.

Una de las escuelas con mayor acatamiento al paro fue la Escuela Nº 432 “República Francesa” de Alto Comedero que tuvo un 98% de adhesión de sus maestros al paro docente, de una planta total de 18. Sin embargo, también hubo un gran faltazo de los alumnos, y sólo se presentaron algunos chicos.

En la Escuela Nº 171 “Monseñor Mallagray” del barrio Mariano Moreno, el acatamiento al paro fue del 67% de los docentes, de un total de 28, sin embargo se repitió la misma constante de la gran inasistencia de los chicos, con una falta del 50%.

En la Escuela “Lavalle” de avenida El Éxodo, la actividad fue normal, ya que el 100% de los docentes asistieron, sin embargo también hubo falta de más de la mitad de los niños.

En la Escuela “Obispo Padilla” sólo 2 docentes adhirieron, con lo cual tuvieron clase dos grados de alrededor de 27 alumnos, y la inasistencia de los alumnos fue alta, de casi el 50%, y por la tarde el funcionamiento iba a ser normal.

En la Escuela Nº 14 “Juan Bautista Alberdi” de barrio San Pedrito el paro fue del 25% de un total de 15 docentes, y también hubo inasistencias.

En tanto, en la Escuela Nº 360 de San Pedrito el 24% de los docentes adhirió a la medida de fuerza de los 25 que trabajan allí, y los que más asistieron fueron los de 7º grado, pero la inasistencia fue superior al 50%.

En la Escuela Nº 335 “Naciones Unidas” de avenida Bolivia el acatamiento de los docentes al paro fue del 45% de 20 docentes, y también hubo poca asistencia.

Mientras en la Escuela Nº 447 de El Chingo la adhesión al paro fue del 10% de un total de 30 maestros, y también se repitió la inasistencia de los alumnos, ya que de los 300 sólo asistieron 1200.

Sin embargo, informaron que algunos justificaron la falta debido a que ciertas familias quedaron anegadas en la noche anterior por la lluvia.

En el secundario el panorama fue muy similar

COLEGIO “ÉXODO JUJEÑO” / LOS CHICOS DE PRIMER AÑO FUERON LOS QUE ASISTIERON.

Las escuelas semi vacías también fueron las de nivel secundario, algunas de las cuáles aún tienen exámen y otras no completaron la matriculación.

En la Escuela Técnica Nº 1 “Escolástico Zegada”, el acatamiento al paro fue del 59% de los 32 docentes del turno mañana, donde hay un porcentaje que tampoco se inscribió porque además se encuentran rindiendo exámenes.

Allí la inasistencia de los alumnos fue amplia y de alrededor del 50%, en especial de los últimos años, y los pocos que asistieron se veía en grupos de jóvenes relajados en las aulas conversando sin docentes a cargo.

En tanto, en colegio de nivel secundario “Exodo Jujeño” la adhesión al paro fue del 30% de un total de 20 docentes, sin embargo los pasillos del edificio céntrico evidenciaron que había muy poco alumnado. Al respecto, el director Sergio Toconas explicó que hubo muy poca asistencia de los alumnos, excepto los de 1º año, los de 2º a 5º año faltaron en su mayoría.