"Seguramente los hospitales salteños tendrán ahora muchos más pacientes bolivianos"

El Sistema Provincial de Seguro de Salud para Personas Extranjeras dispuesto por la provincia sigue dejando tela por cortar. En este caso el ministro de salud de la provincia, Gustavo Bouhid, se diferenció de la postura del gobierno salteño y de los dichos por su gobernador Juan Manuel Urtubey, con algunas duras declaraciones.

Primeramente, el funcionario provincial se mostró sorprendido por las palabras del gobierno salteño, ya que contó que “ellos han tenido una doble postura con respecto al convenio de reciprocidad. Porque en cancillería el representante de Salta estuvo totalmente de acuerdo e incluso firmó el mismo acuerdo que nosotros", aunque luego surgió la "posición del gobernador Urtubey de decir que se mantendrán sin cobrar a los ciudadanos extranjeros".

Amplió su espectro y analizó que "si la lleva a cabo, seguramente tendrá muchos más extranjeros que los que tiene ahora, porque apenas Jujuy empiece a cobrar, los extranjeros que requieran atención médica van a ir más a Salta que venir a Jujuy".

Además indicó que "si el gobernador Urtubey tiene todos los recursos para hacerlo, en buena hora. La verdad nuestros recursos y lo que pagan nuestros ciudadanos con sus impuestos, nos hacen falta y si podemos recuperarnos, porque no lo habríamos de hacer".

Finalmente el ministro se preguntó: "¿por qué el que puede pagar no va a pagar? Y es precisamente para que el que no pueda pagar, tenga acceso. Por eso es que uno quiere también el tema de los seguros a extranjeros. Pero si al gobernador de Salta no le hace falta cobrar, me parece bien. Nosotros somos respetuosos de la política federal de este país y de la posición del gobernador. De lo que sí estoy seguro es que va a tener muchos más ciudadanos bolivianos para atender”, concluyó.