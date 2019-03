La Real Academia Española dice que esta polémica palabra, en ocasiones, no es más que un simple prefijo intensificador.

Para la RAE la palabra "puto" no es un insulto

Durante años, la palabra puto ha sido usada para insultar a otros. Pero ese insulto, por lo menos según las nuevas declaraciones de la RAE, ya no lo es (más o menos).

La RAE, experta en todo lo referente a la lengua española, dice que utilizar la palabra puto no es un insulto si se utiliza como un prefijo intensificador que se debe usar para indicar que algo es más grande o más intenso, pero ¿en verdad se le puede quitar la connotación despectiva a la palabra?

Por lo menos en México, la palabra puto siempre ha tenido un millón de significados diferentes. Sin embargo, la mayoría de las personas la relacionan con una forma despectiva de referirse a los miembros de la comunidad LGBTQ.

Vivimos en un mundo cada vez más abierto, así que hay palabras, acciones y hasta tradiciones que han tenido que ser eliminadas para evitar despertar la furia de alguien y convertirnos en el siguiente meme de internet. Y nadie pone en duda que, en ciertos contextos, la palabra puto es un insulto, pero de acuerdo con la RAE, hay otros en los que no lo es, y acaba de explicar cómo debe ser usada correctamente.

Todo empezó cuando los usuarios de Twitter le preguntaron a la Real Academia Española (porque sí te contesta cuando le haces preguntas) cómo se puede usar la palabra puto cuando no tiene la intención de ser un sustantivo o adjetivo peyorativo. La RAE aseguró que, en un contexto social, especialmente el de los jóvenes, puto es un prefijo que se antepone para acentuar o hacer énfasis en alguna expresión.

¿De que manera puede usarse? La RAE dio algunos ejemplos como “Putamente mal”, que significa que algo está realmente mal. “Qué puto calor”, o sea que afuera está como a 40 grados y ya no aguantas más. O “Me putoencanta”, o sea que algo te gusta demasiado.

La RAE no dice que la palabra puto ya no tenga un contexto social peyorativo, eso probablemente nunca va a desaparecer, pero asegura que hay algunos casos en los que esta palabra no es un insulto y nadie debería levantar la ceja y sentirse ofendido al escuchar que alguien dice "Ayer hice un putomadral de cosas".

Cuando eras niño, tus papás probablemente te hubieran lavado la boca con jabón si te hubieran escuchado decir puto en cualquier forma o contexto, y no te iban a preguntar si era prefijo intensificador o un sustantivo, pero ahora puedes hacerlo libremente y, si intentan detenerte, siempre puedes decirles que la RAE te dio permiso y ya aclaró que no es una grosería bajo las circunstancias correctas.

Aunque no recomendamos que llegues a una entrevista de trabajo diciendo que te “putomueres” por trabajar ahí o que te la pases diciendo puto en todos lados (a tu jefe seguro no le importa lo que diga la RAE). Pero por lo menos ya tienes claro cómo puedes usarla cuando quieres enfatizar algo y el resto de las palabras no alcanzan para describir correctamente lo que quieres decir.

#RAEconsultas En ese registro juvenil de España, además del adverbio «putamente» ('muy': «putamente mal»), se registra el uso de «puto» como prefijo intensificador. — RAE (@RAEinforma) 4 de marzo de 2019

#RAEconsultas La NGLE (13.6j: https://t.co/GVYgxHEyDy ) describe el uso del término malsonante «puto» como adjetivo minimizador («ni un puto duro») o para manifestar fastidio («todo el puto día»). En el argot juvenil de Esp. funciona como intensificador positivo (1/2) — RAE (@RAEinforma) 5 de marzo de 2019

Fuente: Gq.com