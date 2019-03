"La situación de la mujer rural es compleja"

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, Mónica Espinoza, secretaria general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), dialogó con El Tribuno de Jujuy y destacó el trabajo de las mujeres rurales.

Mónica que lidera la delegación 410, trabaja ad honorem, y aseguró que la situación de las mujeres rurales es complicada porque existe mucho machismo y violencia de género. Agregó que muchas mujeres aseguran sufrir maltrato de parte de los patrones de las fincas por lo que solicitan la intervencion de la entidad gremial en defensa de sus derechos.

Dijo que la mujer en el campo vive una situación "compleja". "He hablado con algunas mujeres, y me han comentado las experiencias de violencia que han vivido en sus familias y realmente es lamentable", dijo la gremialista.

Al indagar sobre cómo logró superar todas las situaciones tristes que se le plantearon en su trabajo, desde las elecciones mismas en donde ganó finalmente como secretaria general del gremio, impugnando la primera elección, transformándola en una mujer resiliente, expresó: "En principio me sentí marcada, estigmatizada, porque realmente duele. Mis compañeros me decían ‘te han tildado de bicho peligroso’". "Acaso si ser bicho significa amar al prójimo, amar a mis compañeros, llevo tantos años trabajando que realmente me acostumbré a compartir con ellos y como sea espero que en estas elecciones sea un trabajador rural el nuevo secretario general. Porque es mi intención a raíz de todos los conocimientos que adquirí y después de todo lo que pasé, incursionar en un espacio más amplio, donde poder ayudar y ocuparme exclusivamente a eso, para trabajar por todos y no solo a un sector".

En relación al Día Internacional de la Mujer, señaló: "Creo que realmente hay que valorar, hay que conmemorar a la mujer, y luchar por la igualdad de condiciones de trabajo entre el hombre y la mujer". "Este año compañeras me llamaron y dijeron el día que vos no estés, qué va a ser de nosotras las mujeres, si el machismo en las zonas rurales todavía existe. Nosotras por ser mujer nos maltratan, pero cuando vos venís todo está bien y el patrón es bueno", dijo.

Espinoza confirmó: "Es por esa razón que yo les pedí a las compañeras que se documenten para hacer las respectivas denuncias".

Poder Judicial

La Asociación de Mujeres Jueces Argentinas -Amja- Delegación Jujuy, conmemorará hoy, 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer.

Con tal motivo, se realizará una actividad abierta a la participación de magistradas y funcionarias del Poder Judicial, abogadas del foro local y mujeres interesadas en conocer sus derechos.

La convocatoria, de carácter gratuito y con entrega de certificados de asistencia, tendrá lugar en el salón "Vélez Sarsfield", a las 18, y en su desarrollo se realizará una mesa panel que será coordinada por la jueza de Menores y delegada regional de Amja, María del Pilar Medina.

La temática de la misma será: Acceso a la Justicia, por la abogada María Julia Garay; Proceso en Violencia de Género, a cargo de María Eugenia Soza; Acceso a la Salud. Reproducción Sexual de la Mujer, disertación de Natacha Freijo; y Acceso al mundo laboral. Acoso laboral, exposición de la abogada Ana Lorena Madrid.

Luego, se realizará un homenaje a las mujeres víctimas de femicidio en Jujuy. Como cierre de la jornada, los músicos Matías Farías Gómez y Mariana Burgos entonarán dos canciones dedicadas a las mujeres presentes: "Aprender a Volar" y "Brillo de Mujer".

