Atlético Cuyaya recibe a Monterrico San Vicente desde las 21 en partido correspondiente a la séptima fecha del Regional Federal Amateurs. En "La Tablada" las acciones serán controladas por Matías Sepúlveda de la Liga del Regional.

Los dos llegan con la necesidad de sumar tres puntos, el "bandeño" perdió la fecha pasada e intentará recuperarse con buen fútbol, ya que no jugó bien y lo dejó molesto a su entrenador Claudio De Los Ríos. De entrada no estará Martín Torres, arrastra una molestia física, lo mismo que Bruno Monteserin que no podrá jugar porque fue expulsado el partido anterior.

Pero independientemente quien juegue, Cuyaya tendrá que ganar para quedar solo arriba en la tabla. Sin embargo no puede descuidarse ante un rival que de visitante hasta el momento logró los mejores resultados, el equipo de Mario Lobo perdió los partidos de local, pero ganó afuera, mostrando que sabe aprovechar los espacios y se siente más cómodo cuando lo salen a atacar.

Además, los "tabacaleros" marchan atrás de Cuyaya en la tabla con un punto menos, por lo tanto en caso de ganar esta noche, momentáneamente quedarán como único puntero del grupo.

Terminada las fiestas carnestolendas, se espera que los simpatizantes digan presentes en el estadio de "La Tablada". Tanto por el lado "bandeño" como los seguidores del "albirrojo" que llegarán desde la ciudad tabacalera con la ilusión de alentar.

Al ser el inicio de la segunda rueda, el margen de error o dejar puntos en el camino es mucho menor para todos los equipos de la zona.