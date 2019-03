Duelo de líderes en Perico entre Talleres y Bancario

En un duelo de punteros, en el "Plilnio Zabala" de Perico, se enfrentarán hoy desde las 21.30 Atlético Talleres de Perico y San Francisco Bancario por el Torneo Regional. El choque será arbitrado por Cristian Ortega con las asistencias de Emanuel Méndez y Armando Campos.

Sin lugar a dudas que es un duelo muy atractivo, teniendo en cuenta que en el certamen, hasta ahora es el único rival que a Talleres le sacó un punto, ya que en la 2º fecha igualaron 1 a 1 en Libertador General San Martin.

El "expreso" llega con la frente y con todos sus futbolistas a pleno, entre ellos Milton Blanco que se recuperó de una sobrecarga muscular y el arquero Matías Llanos que podría volver a la titularidad, tras recuperarse de un pico de presión.

Para recibir a Bancario, Talleres podría formar con Llanos que vuelve a defender el arco periqueño, la línea de tres impuesta por Corrales, que estará integrada por Miguel, Serrano y Riveros, en el medio cuatro volantes como Vilca, Ruiz, Blanco y el regreso tras la suspensión de Esparza, el creador de juego será Saavedra y los delanteros Maximiliano López como extremo y el punta será el goleador Carlos López.

El experimentado volante Milton Blanco habló y manifestó que "de a poquito me voy sintiendo un poco mejor, sé que tengo que mejorar mucho, sé que puedo mejorar más, sé que tengo que darle más a Talleres, pero el sacrificio va a estar siempre, yo voy a dar todo por este club, si te pones a fijar en medio campo de Talleres son todos de buen pie, por ahí a la par mía, yo que soy más de recuperación, a veces necesito que me acompañen, como Vilca que me da una mano". Además, agregó que "jugamos con línea de tres, estamos atentos siempre a la recuperación, cuando nuestros laterales se sueltan, yo busco un lugar entre los centrales y me quedo, ahora se viene un lindo partido, Bancario es un equipo joven y rápido, son chicos que te pueden complicar, pero solo pensamos en nosotros, esperemos que la gente nos acompañe y podamos mantener la punta".