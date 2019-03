Zapla llega a Formosa pensando en San Martín

Altos Hornos Zapla se instala en Formosa hoy pensando en el duelo de mañana ante San Martín desde las 17.30 en partido correspondiente a la séptima fecha de la Reválida del Federal A.

Por como llegan los dos "será un partido durísimo, sabemos que ellos en su cancha se hacen fuertes, fuimos a jugar allá y logramos un triunfo, sabemos que es muy difícil así que esperamos poder hacer un partido inteligente y tratar de traernos los tres puntos de allá", manifestó Pedro Santillán.

El defensor "merengue" imagina "un partido donde tendremos que estar muy concentrados, tanto el arquero como los cuatro del fondo que entremos a la cancha, estar con las pulsaciones a mil, ahí va a estar la clave en la concentración y tratar de ser contundentes".

El central de Zapla no deja de mirar la tabla de posiciones, "es difícil no mirar la tabla, sabemos que estamos a un paso de salir de esta zona e la que no queremos estar, por eso estamos convencidos de que el partido que viene será importante, por ello va a ser fundamental para el objetivo que tenemos de no perder allá, vamos a dejar todo y hacer lo mejor", sostuvo.

Para no tener sorpresas con las dimensiones de la cancha, el técnico Roberto Saucedo los hizo entrenar en una cancha reducida, "esta semana estuvimos entrenando pensando en las dimensiones de la cancha, tomamos todos los recaudos posibles, conocemos la cancha, por eso el técnico ya nos dio indicaciones, estamos confiados en que podemos hacer un buen partido y tenemos la mente ganadora, estos partidos que pudimos sacar adelante con un triunfo fueron importantes así que vamos con la cabeza ganadora", anunció el jugador de Zapla.

Será un duelo de necesitados pero a la vez de dos equipos que están en pleno vuelo, "ellos vienen bien, están levantando, es un partido fundamental tanto para nosotros como para ellos, una final porque los dos nos jugamos mucho, espero que los tres puntos se vengan a Palpalá", puntualizó.

Para sumar los tres puntos "esperemos convertir las chances que vayamos a generar, nos está costando definir los partidos y lo terminamos sufriendo, esperamos que este partido se abra más el arco, podamos marcar más de un gol y sacar el partido adelante", subrayó Pedro Santillán tras la práctica y previo al viaje a Formosa.

Sobre el funcionamiento del equipo, el defensor central explicó que "estamos jugando en equipo, demostramos que no queremos estar donde estamos, jugamos cada partido como una final, no tenemos margen de error, por eso en cada partido dejamos todo y salimos muertos de la cancha pero tranquilos porque luchamos hasta el final", finalizó Santillán.

Los que viajaron

El "merengue" tiene el once titular confirmado para jugar mañana ante los formoseños.

El equipo saldrá a la cancha con; Sánchez; Aguirre, Robles, Santillán y Domínguez; Pascuttini, Galarza, Villagra y Cartello; Guzmán; Fernández.

Completan la delegación Torralba, Casarino, Novalon, Zelaya, Catalfamo.

Hoy realizarán movimientos regenerativos.