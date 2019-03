Hoy, Paro Internacional de Mujeres y Disidencias

Por tercer año consecutivo se convocó al Paro Internacional de Mujeres y Disidencias el 8 de marzo, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, con el fin de visibilizar los reclamos del género.

La cita es a las 17, en la plaza Belgrano de la ciudad capital, donde más de treinta organizaciones de mujeres, organizaciones sociales, partidos políticos, entre otros, participarán de una marcha bajo el lema "Vivas y libres nos queremos".

En Jujuy se lleva adelante una larga lucha en pos de visibilizar las problemáticas de las mujeres, especialmente en el abuso sexual, trabajo que arrancó y con más fuerza con el caso de Romina Tejerina.

Así, ante esta sumatoria de situaciones y la visibilización de otras como los femicidios o muertes por abortos clandestinos, es que desde la Multisectorial de Mujeres de Jujuy plantean entre los principales reclamos la falta de recursos. "A nivel nacional hay destinados $11 por mujer en situación de violencia, habiéndose reducido un 19% el dinero destinado a esta problemática", destacó Mariana Vargas, integrante de la Multisectorial de Mujeres.

En esta línea indicó que "la declaración de la Emergencia es la medida política que puede resolver el problema económico" que actualmente no permite una efectiva contención y abordaje de las mujeres víctimas de violencia de género.

Siguiendo la línea económica indicó que en la marcha de hoy también se repudiará las medidas implementas por el Gobierno nacional y provincial, que además de perjudicar a la comunidad en su totalidad "precariza doblemente a las mujeres ya que siempre son las primeras en ser despedidas cuando están embarazadas", entre otras tantas situaciones.

Sin embargo, y a pesar de haber todavía problemáticas por resolver, Vargas dejó entrever una luz de optimismo dentro de tanta injusticia.

"Estamos en un momento en que para mujeres víctimas la situación es distinta. Hoy saben que no están solas porque saben que existen colectivos que las bancan y por eso ya no silencian su situación", aunque todavía no se logra revertir judicialmente el hecho de que no se les crean a las mujeres que denuncian haber sido violadas como lo fue en el caso del femicidio de Gladys Choque.

Por todo eso y más, es que se considera a ésta como una jornada de lucha en la que confluirán diferentes sectores de la provincia para poner fin a estas situaciones.

Entre las principales consignas está el pedido de declaración de la Emergencia en violencia de género tanto nacional como provincial, el repudio a los ajustes y a la precarización por parte del Gobierno nacional y provincial, la efectiva aplicación de la Interrupción Legal del Embarazo, el cupo laboral para trans, igualdad en acceso a cargos y organismos de cogobierno, protocolos contra la violencia en las universidades y licencias por violencia de género, entre otras.

Sobre la participación de los varones

Son muchas y diferentes las organizaciones que participarán de la marcha convocada para hoy en el marco del Paro Internacional de Mujeres. Sin embargo, se puso en discusión la participación, o no, de los varones en esta jornada.

El pedido explícito de algunas organizaciones para la abstención en la participación de los varones generó debate.

Así, las personas que se hicieron eco de esta solicitud expresaron que la presencia de los varones en esta jornada podría incomodar a algunas mujeres, por lo que pidieron respetar ese espacio, uno de los pocos de esta magnitud y exclusividad.

También están quienes se mostraron a favor de la participación masculina indicando que esta confluencia aporta fuerza en el reclamo y en la lucha, por lo que subrayaron que “la cuestión es de clase y no de género”.

Desde la Multisectorial de Mujeres de Jujuy expresaron que a pesar de ser una fecha en que las mujeres son las protagonistas “no excluimos a los varones”. “Tenemos que educar en el respeto y necesitamos que los pibes varones también tomen partido en esto, que estén de este lado”, dijo Mariana Vargas.

Las adhesiones

Con motivo de conmemorar la lucha por la igualdad cada vez son más las instituciones, organismos y organizaciones que se suman a este Paro Internacional de Mujeres.

La Facultad de Ingeniería de la Unju dispuso para hoy asueto académico, administrativo y de investigación, a partir de las 16, y para sus extensiones áulicas de San Pedro de Jujuy, Libertador General San Martín y La Quiaca.

También, desde del Ministerio Público de la Acusación dispensó de concurrir a sus lugares de trabajo a todo el personal femenino.

Bajo el lema “Vivas y libres nos queremos”, más de 30 organizaciones de mujeres, organizaciones sociales y partidos políticos participarán y adherirán a esta convocatoria, entre ellas: Casa de la Mujer de San Pedro, Libertador y Mujeres Unidas en Lucha, Awkasisa, ATD, Qispi Kay, Asociación NOA Diversa, Fundación Siglo 21, Movimiento de Unidad de Secundarios, Corriente Sindical Marina Vilte, Partido del Trabajo y del Pueblo, MTE, Barrios de Pie, Atavi, ATE Jujuy la Verde, CTA Autónoma Jujuy, Apuap, Fesprosa, Apoc, Upcn, Adep, Sadop, Cedems, Atsa, Seom Palpalá, Siom Perico, entre otros.

Actividades y reconocimientos

Con motivo de conmemorar el Día Internacional de la Mujer, desde la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y el Concejo Deliberante llevarán a cabo una serie de actividades y reconocimientos en la jornada de hoy, que consistirán en una sesión especial, acto en la plaza de la Mujer en el barrio Punta Diamante, festival folclórico y un encuentro de reflexión en el Centro Cultural “Héctor Tizón”.

La jornada comenzará en el Centro Cultural “Héctor Tizón”,

con “La Cultural, yo diseño el cambio” de 9 a 16. Propuesta presentada por Consultorio Cultural Federal “Edición Cultura + Género”, a cargo de Marcela Pais Andrade y María José Fascio.

Posteriormente, en la plaza de la Mujer, ubicada en calle Juanita Moro esquina Esmeralda del barrio Punta Diamante, a las 18, se llevará a cabo el “Festival en conmemoración del Día Internacional de la Mujer”, con la presencia de artistas jujeñas destacadas y grupos musicales y la presentación de un mural realizado por los vecinos. Actuarán Morenas, La Pacha y Norma de América. El evento que se realizará en conjunto con el Concejo Deliberante será con entrada gratuita.

Por otra parte, en el Centro Cultural “Éxodo Jujeño”, a partir de las 19.30, se realizará como todos los años el “Homenaje a la Mujer Gaucha”, “evento que se viene realizando hace 12 años y que es una propuesta que se consolida año tras año y muy aceptada y acompañada por la familia gaucha jujeña, reconocimiento a quienes con su compromiso permanente y su presencia hacen de un Jujuy grande en la transmisión de valores”, sostuvo el titular de la Secretaría de Cultura y Turismo, José Rodríguez Bárcena.

Por su parte, el Presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar consideró trascendental esta fecha, “empezando por conmemorar a la mujer con una Sesión Especial en el Concejo Deliberante junto a la visita de funcionarios municipales que detallarán los programas y desafíos que lleva adelante la dirección de Paridad de Género y demás áreas en relación al rol de la mujer”.