Peligros por el derrame de líquidos cloacales

Familias que residen en la localidad de Rosario de Río Grande, conocido como "Barro Negro", expresaron su preocupación por la alarmante situación que padecen desde hace un mes, debido al constante derrame de líquidos cloacales que inundan el interior de sus viviendas. Dieron cuenta que ya cursaron notas a las autoridades de la Comisión Municipal, del hospital La Mendieta y de la empresa Agua Potable, sin que hasta el momento se haya dado una solución para poner fin a esta grave problemática que pone en riesgo la salud de todos.

Las familias relataron la penosa y hasta increíble realidad que viven día a día, donde miembros de cada familia afectada deben ingresar a las cámaras sépticas y sacar con baldes los vertidos, exponiéndose al peligro de contagio de varias enfermedades.

NAUSEABUNDOS / LOS DESECHOS CLOACALES RODEAN ALGUNAS VIVIENDAS Y HACEN INSOPORTABLE LA SITUACIÓN PARA LOS VECINOS.

"Esta situación la vivimos desde hace un mes, ya el año pasado ocurrió lo mismo en la escuela del pueblo y tuvieron que cambiar las cañerías. No entendemos qué es lo que pasa, no nos dan una respuesta ni mucho menos una solución. Nos dijeron que el problema puede estar en el interior, pero no es una casa la afectada, son todas las del sector de esta manzana, pensamos que deben proceder al recambio de la red cloacal porque está rota, por eso los líquidos cloacales no salen, quedan atascados en las cámaras sépticas", explicó la gente, al tiempo de acotar que desconocen los motivos por los cuales no son escuchados y que temen por el riesgo que los derrames provocan en la salud y en el medio ambiente.

Acotaron que en algunos casos las familias sacan con baldes los vertidos y los colocan en tachos de 200 litros para que pase el camión y los lleve, pero que tampoco aparece y quedan días y hasta semanas en las veredas. En ese sentido acotaron que cansados de tener sus casas inundadas, donde el olor es insoportable, teniendo en cuenta las altas temperaturas de esta época del año, es que tomaron la decisión de cavar zanjas para que los líquidos cloacales salgan y desagoten en las calles.