Morales: "La fecha de elecciones fue acordada con Macri y la Mesa de Cambiemos"

Se terminó el misterio: el gobernador Gerardo Morales confirmó ayer a El Tribuno que hoy firmará el decreto para que las elecciones provinciales en Jujuy se adelanten al próximo 9 de junio. La noticia tiene vital importancia dentro del escenario político nacional, ya que Jujuy era el único distrito del país conducido por Cambiemos que aún no había anunciado la fecha de sus comicios.

De esta forma, Morales siguió el mismo camino y la misma fecha que su par de Mendoza, Alfredo Cornejo, quien semanas atrás había informado que también separaría las elecciones provinciales de la nacional.

“Es un tema que hemos definido en la Mesa de Cambiemos y esta mañana recibí la confirmación de esa Mesa y del propio presidente (Mauricio Macri), con quien hablé la semana pasada”, explicó anoche a este diario el gobernador jujeño.

Consultado sobre si el desdoblamiento obedecía a una intención de separarse del jefe de Estado para no perder votos, Morales señaló: “No adelantamos las elecciones para despegarnos de Macri, esto tiene que ver con una estrategia que busca que lleguemos a octubre con un cronograma anticipado de provincias gobernadas por el justicialismo que permitan mantener la performance de Cambiemos para el mes de octubre. Ocurre que en la misma fecha votarán también Chubut, Entre Ríos y Tucumán, tres provincias gobernadas por el PJ en las que Cambiemos podría sufrir derrotas. Una eventual reelección de Morales, junto a un triunfo de Cambiemos en Mendoza -que ese día disputa sus Paso- diluiría el impacto político de tres supuestas caídas en la misma jornada para el Gobierno nacional.

La decisión de separar las elecciones a cargos provinciales de las presidenciales, más allá del debate político que genera en cada partido, agregará un costo extra a la alicaída economía local, cifra que aún no se conoce con precisión.

“Estamos evaluando cuál será el costo, pero seguramente lo vamos a atender con un cronograma de Adelantos del Tesoro Nacional (ATN) que tenemos previsto para este año”, aseguró a El Tribuno.

El impacto

La confirmación del calendario para dentro de noventa días anticipa el debate electoral y obliga a apurar las definiciones de los candidatos que competirán por el sillón de la Casa de Gobierno.

Morales ya adelantó que buscará la reelección en el cargo y que irá acompañado por el actual vicegobernador, Carlos Haquim. También buscará renovar su mandato el intendente capitalino Raúl Jorge, pero todavía restan conocerse el resto de las postulaciones del frente oficialista. Minutos después de que El Tribuno haya confirmado la fecha de boca del propio gobernador, el presidente del Partido Justicialista Rubén Rivarola aseguró que la decisión de adelantar las elecciones se da “porque el Gobierno provincial ve que Mauricio Macri no va más”. “El gobernador se dio cuenta de que con Macri hay una situación imposible de soportar hasta las elecciones nacionales de octubre”, agregó el vicepresidente segundo de la Legislatura jujeña. En declaraciones a este diario, Rivarola señaló que el desdoblamiento de los comicios provinciales “no les será gratis a los jujeños ya que cuesta una buena cantidad de dinero”.

Por estas horas, el peronismo jujeño se encuentra trabajando en la creación de un frente junto a otras agrupaciones de cara a las adelantadas elecciones del 9 de junio.

Al igual que ocurre en muchas provincias del país, en Jujuy la popularidad de Macri no es muy satisfactoria para la opinión pública, por lo que unas elecciones unificadas podrían hacerle perder votos clave al gobernador, cosa que no ocurriría en el escenario actual. En la Casa Rosada no ven con malos ojos el desdoblamiento de Morales, ya que la provincia tiene un porcentaje muy bajo de electores y no repercutiría en la contienda nacional, cosa muy distinta a lo que hubiese sucedido si esta decisión la hubiera tomado la gobernadora bonarense María Eugenia Vidal.

Las provincias que adelantan

Con el anuncio de Morales, ya son 16 los distritos que optaron por separar la elección nacional de las provinciales. Las únicas dos provincias que aún no develaron su calendario electoral son Chaco y Tierra del Fuego, ambas gobernadas por el PJ.

El cronograma electoral arrancará pasado mañana con los comicios en Neuquén, donde Cambiemos apoyaría al candidato del Movimiento Popular Neuquino para tratar de evitar una victoria del kirchnerista Ramón Rioseco.

La segunda provincia en ir a las urnas también será una sureña como Río Negro, conducida actualmente por Alberto Weretilneck. Esa elección se realizará el 7 de abril.

En mayo por ahora son dos las provincias que jugarán su suerte: Córdoba el 12 y La Pampa el 19.

En junio se darán ocho comicios provinciales: San Juan el 2; Jujuy, Entre Ríos, Chubut y Tucumán el 9; y San Luis y Santa Fe el 16. El cronograma se completará con las elecciones generales de Mendoza, que serán el 29 de septiembre.